Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria: ecco i gironi delle varesine

Sono stati ufficializzati dalla Lega Nazionale Dilettanti i gironi per i campionati dilettantistici, esclusa la Terza Categoria per cui bisogna aspettare ancora qualche giorno.

ECCELLENZA girone A – Le squadre del Varesotto impegnate in questo girone sono Besnatese, Caronnese, Saronno, Sestese, Solbiatese e Vergiatese, alle quali si aggiungono squadre di blasone come Legnano, Magenta, Vigevano e altre pronte a dare battaglia tra le quali sicuramente Ardor Lazzate, Arconatese, Rhodense e la neopromossa Sedriano.

ALTA BRIANZA TAVERNERIO

ARCELLASCO CITTA DI ERBA

ARCONATESE 1926 SSDARL

ARDOR LAZZATE

BESNATESE

CARONNESE S.S.D.A.R.L.

LEGNANO SSDARL

LENTATESE

MAGENTA CALCIO

MARIANO CALCIO

RHODENSE S.S.D.A.R.L.

SARONNO CALCIO 1910 FBC

SEDRIANO

SESTESE CALCIO

SOLBIATESE CALCIO 1911

VERGIATESE SSDARL

VIGEVANO CALCIO 1921

VIS NOVA GIUSSANO

PROMOZIONE girone C – Il girone C della promozione vede tante squadre del Varesotto che si sfideranno per provare a centrare l’obiettivo Eccellenza. Da tenere d’occhio la neopromossa Gallarate, oltre alle nobili di queste categorie come Gavirate, Verbano, Ispra e Luino. Occhio anche al rinnovatissimo Morazzone, mentre tra le “fuori provincia” si candidano come possibili protagoniste Sc United e Universal Solaro.

ACCADEMIA BMV

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE

ACCADEMIA INVERUNO

AURORA CANTALUPO

CALCIO CANEGRATE

CASTANESE

CERIANO LAGHETTO

GALLARATE CALCIO

GAVIRATE CALCIO

ISPRA CALCIO

LUINO 1910

MORAZZONE A.S.D.

S.C. UNITED A.S.D.

UNIVERSAL SOLARO A.S.D.

VERBANO CALCIO

VIGHIGNOLO

PRIMA CATEGORIA girone A – Due i gironi di Prima Categoria dove sono impegnate le squadre del Varesotto. Nel girone A guida la truppa la Valceresio che si è rinforzata tantissimo, ma occhio al Cantello Belfortese e al Brebbia, senza dimenticare un San Michele che vuole bissare l’ottimo girone di ritorno della passata stagione. Previste anche alcune gite fuori provincia nel Comasco.

ARDITA CITTADELLA 1934

BREBBIA 2019

C.D.G. VENIANO

CANTELLO BELFORTESE U.S.D

CASSINA RIZZARDI

FALOPPIESE OLGIATE RONAGO

FC TRADATE

FRANCE SPORT

ITALA A.S.D.

LAVENO MOMBELLO

LUISAGO PORTICHETTO

OLIMPIA TRESIANA 2022

POLISPORTIVA AURORA

SAN MICHELE CALCIO

UNION GORLA CALCIO

VALCERESIO A. AUDAX

PRIMA CATEGORIA girone B – Nel girone B c’è la Gerenzanese in un mix tra squadre brianzole, comasche e alto milanesi

ATLETICO SCHIAFFINO

BESANA A.S.D. FORTITUDO

BIASSONO

BRIANTEA CALCIO A.S.D.

CUCCIAGO CALCIO A.S.D.

GERENZANESE

LA DOMINANTE

LAINATESE A.S.D.

MONTESOLARO G.S. A.S.D.

OSL CALCIO GARBAGNATE

POLISPORTIVA DI NOVA

PRO LISSONE CALCIO

RONDO DINAMO

SESTO 2012 SSD A R.L.

VIGOR F.C. A.S.D.

VIRTUS CALCIO CERMENATE

SECONDA CATEGORIA girone Z – Due anche i gironi di Seconda Categoria. Nello Z ci sono le squadre del Sud della Provincia, ma anche l’Angerese e il Mercallo a provare a scardinare l’asse Busto-Gallarate-Saronno.

AMICI DELLO SPORT

ANGERESE

ARDOR A.S.D.

ARSAGHESE

ASD CITTÀ DI SAMARATE

AZALEE GALLARATE 1980 ASD

BORSANESE

BUSTO 81 CALCIO

CALCIO LONATE POZZOLO ASD

CALCIO OLGIATE

CISTELLUM ACADEMY

JERAGHESE 1953

MERCALLO

SAN MARCO ASD

SOMMESE 1920 ASD

TORINO CLUB MARCO PAROLO

SECONDA CATEGORIA girone X – Il girone X è molto varesino, con tante squadre dei dintorni del capoluogo con tanti derby da vivere al cardiopalma.

ASD BUGUGGIATE

AURORA INDUNO A.P.D.

CALCIO BOSTO USD

CARAVATE

CASBENO VARESE ASD

CITTIGLIO FOOTBALL CLUB

CONCAGNESE

CUASSESE

EAGLES CARONNO VARESINO

GAZZADA SCHIANNO

LONATE CEPPINO A.S.D.

MALNATESE CALCIO

UGGIATESE CALCIO

UNION TRE VALLI A.S.D.

VALCUVIANA A.S.D.

VARANO BORGHI ASD

ECCELLENZA FEMMINILE girone A – Uno sguardo anche al campionato di Eccellenza Femminile, dove il Varese Football Club proverà a salire di categoria sotto la guida di mister Faccone: non sarà facile, ma le ragazze biancorosse hanno dimostrato di voler crescere in questi anni di attività.

ACCADEMIA MILANO CALCIO S

BRESSO CALCIO S.R.L.

CALCIO DESENZANO

CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ

CAVENAGO

CIRCOLO GIOVANILE BRESSO

CITTÀ DI BRUGHERIO

DOVERESE A.S.D.

FIAMMA MONZA 1970

MANTOVA WOMEN

POLISPORTIVA ERBUSCO

REAL TREZZANO

RHODENSE S.S.D.A.R.L.

UESSE SARNICO 1908

VARESE FOOTBALL CLUB SRL

VIRTUS CANTALUPO

PROMOZIONE FEMMINILE girone A – Due i gironi di Promozione Femminile. Il Torino Club Marco Parolo è l’unica varesotta nel girone A.

ACCADEMIA RUDIANESE ASD

CREMONESE S.P.A.

DOVERESE A.S.D.

FEMMINILE MANTOVA CALCIO

FEMMINILE VILLA VALLE

FOLGORE CARATESE A.S.D.

MONTEROSSO POL. A.S.D.

ORATORIO REDONDESCO

OROBICA CALCIO BERGAMO

PAVONESE CIGOLESE

POLISPORTIVA ORATORIO 2B

TORINO CLUB MARCO PAROLO

TREVIGLIESE S.S.D. A.R.L.

U.S. RONDINERA ASD

WOMEN’S SOCCER TEAM BRESC

PROMOZIONE FEMMINILE girone B – Nel girone B il Gazzada Schianno difende i colori della provincia di Varese.