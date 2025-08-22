Festa di fine estate nel parco di Villa Castelbarco a Casciago con l’associazione Anni Verdi

Una serata di festa per salutare l’estate e vivere insieme la bellezza del territorio. È in programma domenica 7 settembre 2025, dalle 17.00 alle 23.00, la “Festa di fine estate” che si terrà nel suggestivo parco di Villa Castelbarco a Casciago.

L’evento è organizzato dall’associazione Anni Verdi Casciago con il patrocinio del Comune e sarà un’occasione per unire spettacolo, convivialità e solidarietà.

Musica, spettacoli e sapori del territorio

Il programma è ricco:

ore 17.00 – camminata metabolica nel parco;

ore 18.30 – spettacolo di tessuti aerei;

ore 19.00 – apertura area street food;

ore 21.00 – estrazione della sottoscrizione a premi.

Durante tutta la serata non mancheranno musica e ballo, i profumi e sapori del territorio, il truccabimbi e laboratori per i più piccoli.

Solidarietà con UILDM Varese

Il ricavato della sottoscrizione a premi sarà destinato a sostenere l’attività della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Varese), per l’acquisto di un mezzo destinato al trasporto di persone disabili.

Una festa per la comunità

«È sempre nello spirito di creare aggregazione valorizzando il nostro territorio – spiegano gli organizzatori –. Oltre al panorama spettacolare e alla storica location di Villa Castelbarco, ci saranno produttori locali, cibo, musica e spettacoli per una serata da vivere insieme».

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.