Musica, spettacoli e sapori del territorio con la “Festa di fine estate” a Casciago

Una serata di festa per salutare l’estate e vivere insieme la bellezza del territorio. È in programma domenica 7 settembre 2025, dalle 17.00 alle 23.00, la “Festa di fine estate” che si terrà nel suggestivo parco di Villa Castelbarco a Casciago.

L’evento è organizzato dall’associazione Anni Verdi Casciago con il patrocinio del Comune e sarà un’occasione per unire spettacolo, convivialità e solidarietà.

Musica, spettacoli e sapori del territorio

Il programma è ricco:

ore 17.00 – camminata metabolica nel parco;

ore 18.30 – spettacolo di tessuti aerei;

ore 19.00 – apertura area street food;

ore 21.00 – estrazione della sottoscrizione a premi.

Durante tutta la serata non mancheranno musica e ballo, i profumi e sapori del territorio, il truccabimbi e laboratori per i più piccoli.

Solidarietà con UILDM Varese

Il ricavato della sottoscrizione a premi sarà destinato a sostenere l’attività della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Varese), per l’acquisto di un mezzo destinato al trasporto di persone disabili.

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) è un’organizzazione nata nel 1961 a Padova con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulla Distrofia Muscolare e sulle altre Malattie neuromuscolari rare. Inoltre, l’UILDM si impegna a favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Nel 1990, l’associazione ha fondato Telethon, contribuendo significativamente alla raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie rare. La sezione di Varese, attiva dal 1969, ha avuto la sua storica sede presso il Centro di Rieducazione Infantile Casciago e, nel 2006, si è trasferita a Gorla Maggiore. Qui, ha rilanciato i suoi servizi a favore dei soci malati, offrendo supporto medico specialistico, servizi domiciliari, consulenza psicologica e riabilitativa. La sezione ha anche attivato una rete di trasporto per i malati, con un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, utilizzato per le visite mediche e gli esami specialistici. Attualmente, uno dei mezzi a disposizione è ormai obsoleto, e per questo si desidera acquistare un nuovo veicolo attrezzato, in grado di soddisfare le esigenze dei malati della zona centro-nord della provincia di Varese. Il ricavato dell’evento del 7 settembre 2025, organizzato presso Villa Castelbarco, contribuirà a questa causa di grande solidarietà. Sarà possibile partecipare alla sottoscrizione a premi e fare donazioni liberali, detraibili fiscalmente, per acquistare un pulmino nuovo, migliorando così il servizio di trasporto per i soci malati.

Una festa per la comunità

«È sempre nello spirito di creare aggregazione valorizzando il nostro territorio – spiegano gli organizzatori –. Oltre al panorama spettacolare e alla storica location di Villa Castelbarco, ci saranno produttori locali, cibo, musica e spettacoli per una serata da vivere insieme».

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.