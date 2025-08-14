Varese News

Saronno/Tradate

Incidente sullo svincolo dell’autostrada A9 Origgio-Uboldo

Lo scontro alle 16.15 sulla rampa. Ripercussioni sulla viabilità

Incidente stradale con feriti sullo svincolo Origgio-Uboldo dell’autostrada A9 Milano-Como: alle 16.15 due veicoli si sono scontrati sulla bretella che porta dalla Sp223 “Varesina” alla rampa d’accesso e uscita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze attivate in “codice giallo”. Risultano coinvolte due persone, due giovani di 27 e 30 anni.

Si segnalano code sulla rampa per le operazioni di soccorso.

Pubblicato il 14 Agosto 2025
