La pioggia non ferma l’ultimo appuntamento di Esterno notte a Castiglione. Proiezione nel castello
Alle ore 20.15 all'interno del Castello di Monteruzzo verrà proiettato il film "Pelizza - Pittore da Volpedo"
Questa sera, mercoledì 27 agosto, quinto ed ultimo appuntamento castiglionese con la rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno notte” organizzata da Filmstudio90, promossa dal Comune di Castiglione Olona ed inserita nel programma degli eventi e delle iniziative del mese di agosto.
Alle ore 20.15 all’interno del Castello di Monteruzzo verrà proiettato il film “Pelizza – Pittore da Volpedo” (ITA, 2024, 75′), documentario di Francesco Fei con Fabrizio Bentivoglio, Marco Federico Bombi che racconta vita e opere di Pellizza da Volpedo, uno dei più grandi pittori divisionisti.
La proiezione, prevista originariamente in Corte del Doro, a causa del maltempo previsto è stata spostata all’interno del Castello di Monteruzzo con posti limitati a massimo 80 persone. Ingresso unico € 3,50 per tutti (campagna ministeriale “Cinema Revolution”), biglietti disponibili esclusivamente sul posto e cassa aperta circa 45′ minuti prima della proiezione. Il luogo è accessibile ai diversamente abili, dispone di un servizio bar ed offre un parcheggio gratuito lungo il viale d’ingresso.
