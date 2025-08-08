L'”Aperigame” conclude la prima settimana di aperitivi tematici a Materia
Venerdì 8 agosto, Materia Spazio Libero ha ospitato il primo venerdì di gioco condiviso all’ora dell’aperitivo. In palio, un aperitivo gratuito a scelta tra i prossimi di agosto
Il gioco della serata e primo per gli aperigame di agosto è stato il quiz in stile cervellone. I successivi giochi all’ora dell’aperitivo saranno invece animati da Ruolatori Seriali. A partire dalle 19:00 di venerdì 8 agosto, lo spazio culturale di Materia si è animato accogliendo decine di partecipanti.
Divisi in quattro squadre, i presenti hanno affrontato una serie di manches tematiche che hanno spaziato dalla cultura generale alla storia, dalla geografia alla musica, passando per cinema, arte e scienze. Le domande, prevalentemente a risposta multipla, erano intervallate da veri o falsi e qualche domanda bonus lanciata al pubblico.
A guidare i partecipanti nel corso della sfida sono state Alice Giannone e Nicole Pecchio, che hanno animato la serata leggendo le domande e interagendo con il pubblico.
Uno dei momenti più apprezzati della serata ha visto protagonista una ragazza della squadra “Le Aliis”, che ha intonato dal vivo le note di una delle prime canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.
Alla fine delle sfide, le squadre vincitrici delle manches si sono aggiudicate il premio in palio proposto da Eleonora Paganini che si è occupata della logistica della serata: un aperitivo gratuito a scelta tra le proposte del mese di agosto a Materia: Aperingiallo, Aperialbuio, Aperiuse, Aperisong e Aperigame.
Come partecipare
Per partecipare agli aperitivi è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
