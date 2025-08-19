Varese News

Le giornate di caldo estivo lasciano il posto a temporali e vento

Rovesci e fenomeni, anche di forte intensità, sono attesi nelle prossime giornate

temporale

Un’ondata di instabilità torna a interessare il Nord Italia: dopo giornate di caldo estivo, tra martedì e giovedì sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano masse d’aria umida ed instabile che innescheranno la formazione di rovesci e temporali che proseguiranno fino a giovedì. Sono previsti anche locali fenomeni di forte intensità associati a grandinate e raffiche di vento. In seguito vento da Nord e veloce miglioramento.

Martedì cielo ancora in parte soleggiato fino a metà giornata. In seguito formazione di cumuli e nel pomeriggio e in serata sono attesi i primi rovesci e temporali a partire dalla fascia alpina. Molto caldo durante il giorno.

Mercoledì nuvoloso con rovesci e temporali localmente intensi associati a grandinate possibili tutto il giorno. Temperature massime in diminuzione.

Giovedì nuvolosità irregolare a tratti estesa. Temporanee schiarite. Rovesci e temporali sparsi. Temperatura in lieve aumento.

Pubblicato il 19 Agosto 2025
