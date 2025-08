LIUC aperta ad agosto: orientamento, prove di test e nuovo servizio navetta

Durante il mese di agosto, la LIUC – Università Cattaneo resta aperta per accogliere studenti e famiglie interessati a conoscere l’offerta formativa e i servizi dell’ateneo. Il team Accoglienza matricole sarà disponibile per incontri informativi, con l’unica eccezione della settimana dall’11 al 15 agosto, quando gli uffici saranno chiusi ma raggiungibili via telefono o email.

Orientamento e incontri con i docenti

Chi desidera approfondire l’offerta formativa può fissare un appuntamento con il team Orientamento o, su richiesta, incontrare un docente per chiarimenti sui corsi di laurea in Economia e Ingegneria.

Mini corso gratuito per il test di ammissione

Per chi ha già deciso di sostenere il test di ammissione, LIUC propone un mini corso online gratuito di 8 ore dedicato a strategia, comprensione del testo e logica. Sono previste due sessioni: Giovedì 28 agosto, dalle 9 alle 13 e Venerdì 29 agosto, dalle 14 alle 18. Con iscrizioni a questo link e informazioni sempre attraverso orientamento@liuc.it.

Navetta a “prezzo di caffè” da Milano e dalle stazioni

Novità di quest’anno è il servizio navetta da e per Milano (piazzale Lotto) e dalle stazioni di Legnano, Castellanza e Gallarate. Il costo varia da 0,50 a 1,50 euro a tratta e il servizio partirà con l’inizio delle lezioni il 15 settembre 2025. Per accedervi è necessaria la prenotazione tramite piattaforma digitale.