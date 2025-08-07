Luci, musica e sapori: il Ferragosto Lavenese è pronto a sorprendere

Dal 13 al 16 agosto torna il Ferragosto Lavenese, tra fuochi sul lago, concerti, cabaret, gastronomia e tradizioni. Un evento diffuso tra piazze, lungolago e spiagge, per vivere l’estate con gli occhi pieni di meraviglia e il cuore in festa

Dal 13 al 16 agosto, Laveno Mombello si prepara a ospitare la 62ª edizione del Ferragosto Lavenese – Volo di Luci sul Lago, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico diffuso tra il centro storico, il lungolago e la spiaggia di Cerro. Una rassegna ricca e variegata, capace di unire tradizione e novità, con spettacoli per tutte le età e atmosfere capaci di coinvolgere residenti e turisti.

Organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro in paternariato con il Comune, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, in grado di valorizzare la comunità e le sue bellezze naturali.

Il programma giorno per giorno

– Mercoledì 13 agosto, in Piazza Matteotti, si apre con la comicità di Beppe Braida e Mauro Villata.

– Giovedì 14 agosto, il lungolago ospita un suggestivo concerto su chiatta galleggiante con la MDF Band, che proporrà un omaggio alla grande canzone d’autore italiana.

– Venerdì 15 agosto è la serata più attesa: alle 20.30 la benedizione delle barche illuminate sul lago, in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, e alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico che ogni anno incanta migliaia di spettatori. In caso di maltempo, i fuochi verranno recuperati domenica 17 agosto.

– Sabato 16 agosto chiude la rassegna: in programma un’esposizione di auto e moto d’epoca, una grande pizzoccherata nel centro cittadino, concerti jazz, dj set e il Cerro Beach Party in spiaggia, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Giovani.

Durante le giornate del 13, 14 e 15 agosto, dalle ore 17:00, in Piazza Caduti del Lavoro si terrà un’attività di animazione per bambini con Pink Lella dell’Associazione Anemone: un’occasione speciale per i più piccoli di divertirsi in compagnia e per le famiglie di vivere la festa in serenità.

Per favorire l’afflusso del pubblico in modo sostenibile, anche per l’edizione 2025 del “Ferragosto Lavenese” Trenord effettuerà quattro corse straordinarie fra Varese Nord e Laveno Mombello Lago, in aggiunta ai treni già previsti da orario. Due corse partiranno da Varese dopo le ore 20 in direzione Laveno e due corse ripartiranno dopo le 23.30 da Laveno verso Varese, effettuando fermate intermedie a Varese Casbeno, Morosolo Casciago, Barasso-Comerio, Gavirate, Cocquio-Trevisago, Gemonio e Cittiglio. Gli orari dettagliati e tutte le informazioni per viaggiare a bordo dei treni straordinari saranno disponibili su trenord.it e tramite l’app ufficiale.

Tutte le sere, a partire dalle 18, sarà attivo lo stand gastronomico in Piazza Caduti del Lavoro, con piatti della tradizione e un’atmosfera conviviale.

“Il Ferragosto Lavenese è più di un evento: è un patrimonio condiviso, un’occasione per ritrovarsi e accogliere – afferma il presidente della Pro Loco, Marino Marella –. Abbiamo costruito un programma capace di offrire qualcosa di speciale ogni sera. Invitiamo tutti a partecipare più volte, perché ogni giornata avrà un’anima diversa e la magia del lago renderà tutto ancora più indimenticabile”.

Contatti

Pro Loco Laveno Mombello

Sito | Facebook | Instagram