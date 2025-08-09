Montecrestese, 67enne con alcoltest da record cade dalla bici, prova a ripartire, ma viene fermato e denunciato

A Montecrestese, un ciclista 67enne di Crevoladossola, caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo della bici, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso record di 2,16 g/l. Sanguinante e in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di risalire in sella, ma alcuni passanti lo hanno fermato e allertato i soccorsi. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

È stato solo uno degli episodi che hanno visto l’intervento dei carabinieri del Comando provinciale di Verbania negli ultimi giorni.

Gravellona Toce, 23enne ubriaco aggredisce i carabinieri

In un locale di Gravellona Toce, un 23enne in forte stato di alterazione alcolica ha iniziato a infastidire la clientela. Alla vista dei militari ha tentato di fuggire e poi di colpirli con calci e pugni. Solo l’uso dello spray al peperoncino e l’intervento del 118 hanno permesso di immobilizzarlo. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Cannobio, danneggia un circolo e minaccia i presenti

A Cannobio, un 40enne non tesserato si è presentato in un circolo dove in passato aveva già creato problemi. Invitato ad andarsene, ha reagito gettando a terra una sedia e strappando la zanzariera della porta. Ne è seguita una lite con spintoni, insulti e minacce verso i clienti. I carabinieri lo hanno denunciato per violenza privata, minaccia, danneggiamento, getto pericoloso di cose e molestie.

Patenti ritirate e segnalazioni per uso di droga

Nel corso della settimana, un automobilista a Villadossola e un motociclista a Domodossola sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre altri tre conducenti a Ghiffa, Verbania e Gravellona Toce sono stati sanzionati e hanno perso la patente per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l. Cinque giovani tra i 18 e i 29 anni sono stati segnalati per uso di hashish o eroina, due di loro con 50 grammi di hashish ciascuno. A Verbania un 37enne è stato multato per ubriachezza molesta.

Controlli rafforzati per Ferragosto

In vista del Ferragosto, i Carabinieri di Verbania hanno potenziato i controlli su strada e sul lago con il supporto del natante di Stresa e delle pattuglie in moto. Nella sola serata di ieri, tra Stresa e Baveno, sono state identificate circa 100 persone, controllati 4 locali e sanzionato un esercizio privo di bagnino per la sicurezza dei bagnanti, come previsto dalla normativa regionale.