Regione Lombardia: oltre 148mila studenti ammessi alla Dote Scuola per il materiale didattico
La misura Dote Scuola per il 2025/2026 mobilita più di 34 milioni di euro tra fondi regionali e statali a sostegno degli studenti lombardi
Sono 148.435 gli studenti lombardi ammessi alla misura Dote Scuola – Materiale Didattico per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia, sostiene le famiglie nell’acquisto di libri, strumenti tecnologici e altri materiali scolastici, con un contributo individuale di 232 euro, utilizzabile fino al 31 gennaio 2026.
Più di 34 milioni di euro per il diritto allo studio
Le domande ricevute sono state 102.036, per un totale di 149.146 studenti coinvolti. Dopo le verifiche, 130.608 studenti risultano beneficiari della Dote Scuola vera e propria, mentre 17.827 riceveranno la borsa di studio statale, destinata a studenti fino a 21 anni con ISEE inferiore a 15.748,78 euro.
L’investimento complessivo è di 34,4 milioni di euro, così suddivisi:
- 15,3 milioni da risorse regionali
- 14,9 milioni da fondi statali per i libri di testo
- 4,1 milioni per le borse di studio
Le istruzioni per i buoni in arrivo da oggi
A partire da oggi, 7 agosto, la società Edenred, incaricata dell’erogazione, invierà le istruzioni per utilizzare i buoni. Il contributo potrà essere speso presso gli esercizi convenzionati fino a fine gennaio 2026.
Tironi: «Sosteniamo l’istruzione come leva per il futuro»
«Attraverso Dote Scuola Materiale Didattico, sosteniamo concretamente le famiglie lombarde – ha commentato Simona Tironi, assessora regionale all’Istruzione –. Il nostro obiettivo è garantire pari opportunità, soprattutto in un momento economico ancora complesso. Il numero di studenti ammessi conferma l’efficacia della misura e l’impegno della Regione per un’istruzione accessibile a tutti».
La misura fa parte del più ampio pacchetto regionale per il diritto allo studio, con particolare attenzione alle famiglie in condizioni economiche fragili.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
lenny54 su Turisti ebrei con la kippah aggrediti in autogrill a Lainate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.