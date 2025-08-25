Riccardo Maino testimonial della Pigiama Run 2025: «Io ci sarò. E tu?»

Il campione europeo di ginnastica artistica Riccardo Maino sarà il volto della Pigiama Run 2025, la corsa solidale in programma il 26 settembre a Cassano Magnago. L’evento, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e sostenuto dalla LILT di Varese, unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica pediatrica.

Un campione per la prevenzione

Fresco del successo agli Europei di Istanbul e già vincitore ai Trisomia Games di Antalya nel 2024, Riccardo Maino – atleta della categoria DISGO – ha accettato con entusiasmo di essere testimonial della Pigiama Run: «Io ci sarò. E tu?» è il messaggio della campagna teaser che lo vede protagonista insieme ad altri volti dello sport, della cultura e del mondo del sociale.

Il suo coinvolgimento è più di un semplice sostegno simbolico: Riccardo sarà presente alla manifestazione, portando energia, passione e un messaggio forte di inclusione e vicinanza ai giovani pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Sport e solidarietà in pigiama

La Pigiama Run è una corsa non competitiva che si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane. A Cassano Magnago è organizzata dalla LILT Varese in collaborazione con l’associazione Vivi Cassano. L’obiettivo è semplice e potente: raccogliere fondi e accendere i riflettori sulla prevenzione oncologica in età pediatrica, correndo o camminando in pigiama per rappresentare la quotidianità dei bambini ricoverati in ospedale.

Come partecipare

L’appuntamento è per giovedì 26 settembre. Per iscriversi o ricevere informazioni è possibile visitare il sito www.pigiamarun.it/varese oppure seguire i canali social ufficiali di LILT Varese. L’invito, lanciato dal campione Riccardo Maino, è aperto a tutti: «Un gesto semplice può fare la differenza».