Riccardo Maino testimonial della Pigiama Run 2025: «Io ci sarò. E tu?»
Il campione europeo di ginnastica artistica sarà il volto della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione oncologica pediatrica promossa da LILT Varese
Il campione europeo di ginnastica artistica Riccardo Maino sarà il volto della Pigiama Run 2025, la corsa solidale in programma il 26 settembre a Cassano Magnago. L’evento, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e sostenuto dalla LILT di Varese, unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica pediatrica.
Un campione per la prevenzione
Fresco del successo agli Europei di Istanbul e già vincitore ai Trisomia Games di Antalya nel 2024, Riccardo Maino – atleta della categoria DISGO – ha accettato con entusiasmo di essere testimonial della Pigiama Run: «Io ci sarò. E tu?» è il messaggio della campagna teaser che lo vede protagonista insieme ad altri volti dello sport, della cultura e del mondo del sociale.
Il suo coinvolgimento è più di un semplice sostegno simbolico: Riccardo sarà presente alla manifestazione, portando energia, passione e un messaggio forte di inclusione e vicinanza ai giovani pazienti oncologici e alle loro famiglie.
Sport e solidarietà in pigiama
La Pigiama Run è una corsa non competitiva che si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane. A Cassano Magnago è organizzata dalla LILT Varese in collaborazione con l’associazione Vivi Cassano. L’obiettivo è semplice e potente: raccogliere fondi e accendere i riflettori sulla prevenzione oncologica in età pediatrica, correndo o camminando in pigiama per rappresentare la quotidianità dei bambini ricoverati in ospedale.
Come partecipare
L’appuntamento è per giovedì 26 settembre. Per iscriversi o ricevere informazioni è possibile visitare il sito www.pigiamarun.it/varese oppure seguire i canali social ufficiali di LILT Varese. L’invito, lanciato dal campione Riccardo Maino, è aperto a tutti: «Un gesto semplice può fare la differenza».
