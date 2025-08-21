Risse e spaccio di droga: licenza sospesa per tre locali del Comasco

Provvedimenti di sospensione della licenza per tre locali pubblici della zona di confine che comprende i centri di Bizzarone (CO) e Faloppio (CO). La Divisione PAS della Questura di Como – Polizia Amministrativa e di Sicurezza – ha ricevuto la documentazione dalla Stazione dei Carabinieri di Faloppio (CO), che nel corso dei mesi precedenti, hanno raccolto una serie di violazioni, di reati e di inadeguatezze nella gestione dei locali pubblici da parte dei loro titolari o gestori.

Dalle risultanze delle attività dell’Arma è emerso che, in tutti e tre i bar, la condotta gestionale era del tutto inadeguata, era compiacente e partecipe con la loro abituale clientela, composta peraltro da pregiudicati che ignoravano costantemente le basilari regole civili. Da quanto riportato nei rapporti informativi dei militari dell’Arma, è stato accertato che in alcune occasioni, erano proprio gli stessi proprietari – tutti a vario titolo gravati da precedenti di polizia o penali – a scatenare o a prendere parte a violenti litigi che nel più dei casi, sfociavano in vere e proprie risse, a permettere schiamazzi fino a notte fonda nonché, a favorire lo smercio e il consumo di sostanze stupefacenti sia all’esterno che all’interno dei propri locali.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno quindi stilato tre distinti ed esaustivi provvedimenti amministrativi, sottoponendoli al Questore di Como, che li ha poi firmati imponendo le sospensioni delle tre licenze. Dieci, sette e quindici sono rispettivamente i giorni di sospensione inflitti ai legali rappresentanti di un bar di via Milano a Bizzarone (CO) e di due altri locali simili nel centro di Faloppio, l’uno ubicato in via Monte Cervino e l’altro in via Vittorio Veneto, dove questa mattina, agenti della Questura di Como e della Stazione Carabinieri di Faloppio (CO), si sono presentati per dare corso ai provvedimenti del Questore, ripristinando ordine e sicurezza pubblica.