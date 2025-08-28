Sorrisi Belotti a Buguggiate: lo studio dentistico per tutta la famiglia

Lo studio dentistico Sorrisi Belotti, situato a Buguggiate, si propone come un punto di riferimento per la cura odontoiatrica a misura di famiglia.

Nato dall’unione delle competenze di Paolo Patruno, con esperienza nel management e marketing, e della moglie, la dottoressa Eleonora Belotti, specializzata in ortodonzia e odontoiatria infantile, lo studio si propone come punto di riferimento per la salute orale di tutta la famiglia, offrendo un servizio completo e personalizzato per adulti e bambini in un ambiente moderno e accogliente.

L’idea alla base di Sorrisi Belotti è quella di creare uno studio dove ogni componente della famiglia possa trovare la soluzione più adatta per la propria salute orale. Particolare attenzione è riservata ai più piccolib con spazi pensati per il loro benessere: area gioco, angolo per i compiti in sala d’attesa, intrattenimenti nelle sale visita e servizi igienici a misura di bambino. Questa attenzione permette di avvicinare i bambini alle cure odontoiatriche in modo sereno e naturale.

Sorrisi Belotti si avvale di un team di medici con esperienza consolidata nelle rispettive specializzazioni. Ogni trattamento viene affidato a un professionista dedicato, garantendo al paziente competenza e sicurezza. Lo studio offre un’ampia gamma di prestazioni odontoiatriche che spaziano dall’igiene alla chirurgia orale, dall’endodonzia alla protesi, fino alla pedodonzia e all’ortodonzia, due ambiti in cui lo studio ha una vocazione particolare.

La tecnologia è uno dei punti di forza di Sorrisi Belotti. Lo studio è dotato di strumenti di ultima generazione per diagnosi e trattamenti precisi e confortevoli, come la Tac 3D, lo scanner digitale, la sedazione cosciente e l’igiene GBT con micropolveri e acqua calda, che riduce al minimo il fastidio per il paziente. Queste tecnologie consentono cure di qualità elevata nel massimo comfort.

Lo studio si caratterizza per spazi ariosi, luminosi e dal design moderno. L’atmosfera informale e rilassata contribuisce a ridurre l’ansia legata alle cure dentistiche, permettendo ai pazienti di sentirsi a proprio agio fin dal primo ingresso.

Per favorire la prevenzione e rendere le cure accessibili a tutti, Sorrisi Belotti propone pacchetti famiglia studiati per rispondere alle esigenze di grandi e piccoli. È possibile inoltre usufruire di piani di pagamento personalizzati, pensati per sostenere ogni percorso di cura in modo flessibile.

Via Cavour 71, Buguggiate

Tel. 0332268175 oppure 3386404203

Orari

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 19

Sabato dalle 9 alle 13

Martedì, venerdì e domenica chiuso

Direttore Sanitario: Dr.ssa Eleonora Belotti

Iscr. Albo Odontoiatri n° 01090 dell’Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provincia di Varese

Sito | Facebook | Instagram