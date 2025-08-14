Tempo di nascite: 33 piccole tartarughe Caretta caretta sulla spiaggia di Sestri Levante

Sono sbucate dalla sabbia poco dopo le due di notte del 14 agosto: 33 piccoli esemplari di tartaruga marina Caretta caretta sono venuti alla luce sulla spiaggia libera vicino alla Galleria Sant’Anna, nella baia delle Favole a Sestri Levante. Un lieto evento atteso da settimane, seguito con passione da esperti, volontari, cittadini e turisti.

Un lavoro di squadra per proteggere il nido

La nidificazione era stata scoperta la sera del 27 giugno, quando una femmina aveva deposto le uova in un tratto di spiaggia libera. Da quel momento, il nido è stato costantemente monitorato grazie all’impegno del Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT) — formato da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — insieme ai volontari, studenti, cittadini e membri dell’associazione sportiva Cavese U Cantu.

Secondo i dati rilevati sulle temperature del nido, la schiusa era attesa tra il 14 e il 16 agosto. L’attesa è stata premiata nella notte di Ferragosto.

Un’uscita silenziosa verso il mare

La nascita è avvenuta sotto la supervisione del GLIT e dei volontari, con il supporto del Comune che ha predisposto lo spegnimento dell’illuminazione pubblica sulla passeggiata per non disorientare i piccoli. È stato inoltre creato un corridoio ombreggiato per accompagnarli nel loro primo viaggio verso il mare, evitando fonti di stress o disturbo.

Le tartarughe sono state monitorate, pesate e misurate senza l’uso di flash, grazie a telecamere a infrarossi e attrezzature di precisione, così da raccogliere dati utili allo studio della specie.

Proseguirà il monitoraggio

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni: volontari e tecnici presidieranno il nido 24 ore su 24 per garantire che altri eventuali esemplari riescano a emergere in sicurezza. Intanto, gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe hanno ringraziato il Comune di Sestri Levante, la Guardia Costiera e tutti i volontari per la collaborazione e il grande impegno.

Un nuovo segnale positivo per la conservazione di questa specie, che si affianca alle nascite registrate nel Parco del Ticino dove sono tornate le testuggini palustri Emys orbicularis, come raccontato da VareseNews in questo articolo.