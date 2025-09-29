Varese News

A Casciago profumo d’autunno: torna la Castagnata alla chiesa di Sant’Eusebio

Domenica 12 ottobre dalle 14.30 castagne, dolci e vin brulé scaldano l’atmosfera tra natura, convivialità e sapori di stagione

Sagre, Fiere e Feste

12 Ottobre 2025

Un pomeriggio dal sapore autentico e dal profumo inconfondibile di caldarroste attende gli abitanti di Casciago e dintorni: domenica 12 ottobre 2025, a partire dalle 14.30, presso il ristoro che si affaccia sulla suggestiva Chiesa di Sant’Eusebio, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Castagnata, organizzata dalla Pro Loco Casciago.

Caldarroste, dolci e vin brulé: i sapori dell’autunno

Immersi nel paesaggio autunnale di Sant’Eusebio, i visitatori potranno gustare le immancabili castagne arrosto, dolci fatti in casa e vin brulé, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente, pensata per stare insieme e celebrare i colori e i profumi di stagione.

L’evento si svolge all’aperto e sarà annullato in caso di maltempo. Per eventuali variazioni, gli organizzatori invitano a consultare i canali social della Pro Loco Casciago, Facebook e Instagram.

29 Settembre 2025
