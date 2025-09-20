Varese News

A Varese inaugurata la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi

L’iniziativa si colloca nel programma delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della scomparsa di De Gasperi

È stata inaugurata oggi, sabato 20 settembre 2025, a Villa Recalcati la mostra “Servus Inutilis – Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, dedicata alla figura dello statista trentino, protagonista della ricostruzione post-bellica e tra i padri fondatori dell’Europa unita. La cerimonia, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità – dal Prefetto Salvatore Pasquariello al Questore Enrico Mazza, dal sottosegretario alla presidenza di Regione Lomberdia Raffaele Cattaneo al senatore Alessandro Alfieri, dal presidente della provincia di Varese Marco Magrini al sindaco di Varese Davide Galimberti, dal dirigente scolastico provinciale Giuseppe Carcano alla rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro –  è stata seguita da una visita guidata all’esposizione.

L’iniziativa, organizzata dal centro culturale Massimiliano Kolbe, si colloca nel programma delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della scomparsa di De Gasperi e propone un percorso espositivo che invita a rileggere la politica come servizio, con uno sguardo attuale sulle sue intuizioni europeiste.

Il ciclo di convegni

Il percorso culturale è stato aperto giovedì 18 settembre con il convegno “Alcide De Gasperi e la responsabilità politica: un’eredità per il presente”, ospitato a Villa Recalcati con gli interventi di Antonio Polito (autore di Il costruttore) e di Paolo Alli, Segretario Generale della Fondazione De Gasperi, moderati dal giornalista Enrico Castelli.

Il ciclo proseguirà venerdì 3 ottobre 2025 alle 21:00 alle Ville Ponti con “Europa e difesa comune: sovranità, cooperazione e il futuro geopolitico dell’Unione”, con Massimiliano Salini (PPE) e Giorgio Gori (PSE), moderati da Daniele Bellasio, e un intervento di Mario Iodice (Università degli Studi dell’Insubria) su una lettura linguistica di alcuni discorsi degasperiani centrati sulla “nozione di Europa”.

Orari e visite

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 ottobre 2025.
Lunedì–venerdì: 8:30–19:00
Visite guidate su prenotazione: 8:30–13:00 | 16:00–17:00 | 18:00
Sabato e domenica: 10:00–13:00 | 14:00–19:00
Visite guidate: 10:00–11:00 | 12:00 | 16:00–17:00 | 18:00
Per le prenotazioni: degasperi.varese@gmail.com

Pubblicato il 20 Settembre 2025
