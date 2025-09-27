Alla Provincia di Varese quasi 10 milioni dal Ministero per la manutenzione delle strade
Arrivano fondi straordinari anche per la provincia di Varese. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti destinato 9.821.053 euro al territorio varesino per interventi di riqualificazione e manutenzione della rete stradale provinciale. La cifra rientra nel maxi-stanziamento di 121,8 milioni di euro complessivi destinati alla Lombardia nell’ambito del piano nazionale voluto dal ministro Matteo Salvini.
Lombardia, ripartiti 121 milioni tra le province lombarde
La quota riservata a Varese è tra le più significative, ma a guidare la graduatoria è la Città Metropolitana di Milano, che riceverà oltre 22,3 milioni di euro, seguita da Brescia (16,1 milioni) e Bergamo (13,2 milioni).
Importanti anche le somme per Pavia (11 milioni) e Monza e Brianza (10,3 milioni), mentre a Lodi (3,9 milioni) e Sondrio (3,8 milioni) vanno i contributi più contenuti.
La ripartizione completa
Milano: 22.315.817,71 euro
Brescia: 16.188.315,60 euro
Bergamo: 13.260.427,67 euro
Pavia: 11.007.219,85 euro
Monza e Brianza: 10.300.932,56 euro
Varese: 9.821.053,80 euro
Mantova: 8.786.407,72 euro
Como: 8.656.134,78 euro
Cremona: 7.171.117,14 euro
Lecco: 6.457.620,34 euro
Lodi: 3.998.766,24 euro
Sondrio: 3.851.448,08 euro
Totale: 121.815.261,49 euro
L’obiettivo: sicurezza e modernizzazione
Il piano nazionale, che assegna oltre un miliardo di euro alle province italiane, punta a colmare anni di ritardi nella manutenzione delle infrastrutture. «Strade più sicure significano anche maggiore competitività per i territori» – ricorda il MIT, sottolineando come i fondi andranno a sostegno delle amministrazioni locali impegnate nella gestione della rete viaria.
Monti e Candiani: “Grazie alla Lega”
«Grazie al lavoro della Lega al Governo e all’impegno del ministro Matteo Salvini, arrivano risorse concrete per il nostro territorio. Dal MIT sono stati stanziati oltre 9,8 milioni di euro per la provincia di Varese, fondi destinati alla riqualificazione delle infrastrutture stradali», dichiarano il consigliere regionale Emanuele Monti e l’onorevole Stefano Candiani della Lega.
«Non si tratta di promesse, ma di soldi veri che potranno essere utilizzati per migliorare la viabilità del Varesotto, rendendo le nostre strade più sicure ed efficienti. Non solo grandi opere, ma anche attenzione a interventi attesi da anni ed essenziali per la viabilità dei comuni più piccoli, come a Cadegliano Viconago. Un segnale chiaro dell’attenzione del Governo e del ministro Salvini per la nostra provincia e per i cittadini varesini», concludono Monti e Candiani.
