Cassano Magnago si tinge di Baviera con l’Oktoberfest 2025

Dal 19 al 21 settembre tre giorni di birra, cucina tipica e musica live sotto il tendone da 1600 mq in via Primo Maggio

Tre giorni di festa in perfetto stile bavarese: dal 19 al 21 settembre 2025, Cassano Magnago ospita la nona edizione dell’Oktoberfest, nella consueta area feste di via Primo Maggio. Una manifestazione ormai simbolo di fine estate, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra birra, musica e sapori tipici della tradizione tedesca.

Paulaner e specialità bavaresi: il gusto protagonista

L’evento si svolge interamente all’interno di una tensostruttura coperta di 1600 metri quadrati, che garantisce comfort e divertimento anche in caso di pioggia. Protagonista indiscussa è la birra Paulaner, servita in diverse varianti: chiara, rossa, weisse e naturalmente l’Oktoberfestbier, prodotta in edizione speciale per questa ricorrenza.

Il menù propone un ricco assortimento di piatti tipici: würstel con crauti, currywurst con patatine, goulash con patate, stinco di maiale al forno, canederli tirolesi e dolci tradizionali come lo strudel. Non mancano i classici bretzel e numerosi snack da condividere in compagnia.

Concerti serali e area bimbi

Accanto alla proposta gastronomica, l’Oktoberfest offre un fitto programma musicale. Ogni sera, dalle 21.30, il palco si anima con eventi live e dj set:

Venerdì 19 settembre: inaugurazione con The McChicken Show, party band ad alto tasso di energia

Sabato 20 settembre: serata “Remember Nautilus”, dj set dedicato ai grandi successi del passato

Domenica 21 settembre: gran finale con Sensazione Vasco, tribute band di Vasco Rossi

Per i più piccoli, è presente un’ampia area bimbi con tappeti elastici, tiro a segno e giochi adatti a tutte le età, rendendo l’evento ideale anche per le famiglie.

Ingresso libero e servizio al tavolo su prenotazione

L’ingresso è gratuito per tutti e per chi desidera un posto a sedere garantito è attivo un servizio di prenotazione tavoli online o tramite WhatsApp. Disponibile anche il take away per gustare i piatti comodamente a casa.

Modulo online: https://forms.gle/fE1pjS74S9UR9b2fA

Tel/WhatsApp: 349 5382384

19-20-21 settembre 2025

Venerdì e sabato 19.00-01.00

Domenica 12.00-15.00 / 19.00-24.00