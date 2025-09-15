Castagne, musica e buon cibo al bosco del Fauno

Domenica 28 settembre il Bosco del Fauno si riempie di sapori, musica e tradizione: caldarroste, stand gastronomici, mercatini e intrattenimento con i Rambling

L’autunno, con i suoi colori caldi e i profumi avvolgenti, porta a Biandronno uno degli appuntamenti più amati dalla comunità: la Castagnata nel Bosco con AVIS, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Un evento che unisce gusto, tradizione e solidarietà, trasformando il Bosco del Fauno in un luogo di festa e convivialità.

Domenica 28 settembre, dalle ore 12.00, si apriranno gli stand gastronomici con tante proposte per tutti i palati: dalle immancabili caldarroste alla polenta fumante, dal cinghiale alle specialità locali, senza dimenticare l’opzione d’asporto per chi desidera portare a casa un po’ di atmosfera autunnale.

Accanto al buon cibo, non mancheranno i mercatini di hobbisti e prodotti alimentari che arricchiranno la giornata con curiosità, artigianato e sapori del territorio. In più, sarà possibile visitare Villa Borghi, un gioiello storico che aprirà le sue porte al pubblico.

Il pomeriggio sarà animato dall’energia della band Rambling, che porterà musica e divertimento per grandi e piccoli, creando la colonna sonora perfetta per una giornata in compagnia.

Un’occasione unica per vivere Biandronno in festa, tra natura, amicizia e tradizione. Porta con te famiglia e amici: le castagne e l’atmosfera festosa le mette la Pro Loco.

Sponsor dell’evento