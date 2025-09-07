Che belli i volontari della sagra del Gerbone

Varese News

Al Gerbone 2025 i volontari si stanno dando da fare come ogni anno per regalare alla comunità di Olgiate Olona un weekend di festa

Sagra del Gerbone 2025

La più anziana è Liliana, ha 78 anni e lavora ininterrottamente senza mostrare segni di stanchezza. Accanto c’è Rachele, cinquant’anni più giovane e un sorriso un po’ timido. Nel banco affianco c’è Noemi, 25 anni, che ascolta i consigli dei volontari con più esperienza e si mette subito a lavoro.

Sono solo alcuni volti del gruppo di persone che, maglietta rosso addosso, spadellano e si danno da fare per un intero weekend.

Anche quest’anno la sagra del Gerbone a Olgiate Olona, organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Bosco, ha fatto sorridere tutti. Adulti, bambini e i tantissimi volontari che, da sempre, rendono possibile un weekend di festa e unione della comunità.

Sagra del Gerbone 2025

Sport, solidarietà, buon cibo e voglia di stare insieme: queste le parole d’ordine di giorni in cui gli olgiatesi si sono ritrovati per trascorrere ore in allegria. Dall’altra parte del banco, loro, instancabili ed entusiasti.

Sagra del Gerbone 2025

Antidoto contro la malinconia di settembre, grazie a questi momenti di convivialità, l’estate non è più un rimpianto e le persone ritrovano la gioia di incontrarsi e gustare la loro imperdibile sagra del Gerbone.

07 Settembre 2025
