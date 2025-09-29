Varese News

Chiusura notturna dell’autostrada tra Castronno e Varese

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Varese, verso Varese.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Varese.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
