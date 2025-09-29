Chiusura notturna dell’autostrada tra Castronno e Varese
Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Varese, verso Varese.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Varese.
