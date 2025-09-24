Confcommercio celebra i suoi 75 anni con un francobollo commemorativo

Oggi, 24 settembre 2025, Poste Italiane ha annunciato l’emissione di un francobollo speciale, dedicato a Confcommercio, realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo fa parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” e ha un valore di 1,30€, pari alla tariffa B.

La tiratura del francobollo è limitata a duecentomilaventicinque esemplari, distribuiti su fogli da 45 pezzi ciascuno. La stampa è stata effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. utilizzando la tecnica della rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra e autoadesiva con imbiancante ottico.

Il design del francobollo

Il bozzetto, curato dall’artista Francesco Rossi, raffigura il profilo dell’Italia, che emerge in bianco dallo sfondo blu. La composizione tipografica include parole chiave identificative dei settori di rappresentanza di Confcommercio: commercio, turismo, servizi, trasporti, cultura, professioni. A completare l’immagine, una fascia tricolore e il logo di Confcommercio – Impresa per l’Italia svettano sulla parte superiore del francobollo. La scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” completano il design.

Annullo primo giorno di emissione

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R., dove sarà possibile ottenere una timbratura speciale per i collezionisti.

Prodotti filatelici correlati

In occasione dell’emissione del francobollo, è stata realizzata una cartella filatelica contenente:

Il francobollo,

Una quartina,

Una cartolina affrancata ed annullata,

Una busta primo giorno di emissione,

Il bollettino illustrativo.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, come cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona, nonché sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Questo francobollo celebra l’importante ruolo di Confcommercio nell’economia italiana, rafforzando l’immagine del Made in Italy e dei settori che contribuiscono al successo del sistema produttivo nazionale.