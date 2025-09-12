Donna perde la vita mentre fa canyoning Lodrino

È stato fatale l’infortunio durante il capitato a una donna venerdì 12 settembre poco dopo le 14:30, mentre stava praticando canyoning a Lodrino.

La donna, per la quale non è stato ancora possibile procedere ufficialmente al riconoscimento, avrebbe perso la vita durante un’escursione di canyoning nel Riale di Lodrino. Il corpo è stato recuperato dal gruppo di persone insieme al quale stava percorrendo le acque del torrente, che hanno subito avvertito i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Che cos’è il canyoning

Il torrentismo (o canyoning) è un’attività sportiva e outdoor che consiste nel percorrere gole scavate dall’acqua a piedi, a nuoto o arrampicandosi. A differenza di altri sport simili, non si utilizzano canoe o gommoni, e solitamente si svolge in gruppo seguendo la corrente del corso d’acqua.