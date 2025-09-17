Varese News

È stato indetto per lunedì 22 settembre lo sciopero generale per Gaza

Lo sciopero, proclamato a livello nazionale da alcune sigle dei sindacati di base, interesserà diversi settori tra i quali ferrovie, trasporti, scuole, autostrade

sciopero generale

Il prossimo lunedì 22 settembre 2025 l’Italia sarà attraversata da uno sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui USB, CUB, SGB, ADL Varese, USI-CIT, ORSA TPL Lazio e FISE, per protestare contro le azioni di guerra di Israele a Gaza.

I sindacati sottolineano che l’umanità si trova di fronte a un “fatto orribile” come il genocidio di Gaza, reso ancora più grave dall’inazione di molti governi. “Il mondo di sopra sa e resta a guardare. Sta a noi, al mondo di sotto, ribellarci”, si legge nei comunicati. I promotori hanno lanciato un appello affinché altre organizzazioni sindacali si uniscano alla protesta e, dove possibile, riposizionino eventuali scioperi locali già indetti per il 22 settembre, al fine di massimizzare la partecipazione e l’impatto dell’iniziativa.

Settori coinvolti e modalità dello sciopero

Lo sciopero, proclamato a livello nazionale, interesserà diversi settori, tra cui: Trasporti pubblici locali (TPL): 24 ore con modalità variabili a seconda delle città. Settore ferroviario: dalle 21 del 21 settembre alle 20:59 o 21 del 22 settembre, a seconda delle sigle sindacali. Saranno coinvolti il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili variazioni di orario o cancellazioni di treni. Autostrade: dalle 22 del 21 settembre alle 22 del 22 settembre. Settore marittimo, merci e logistica: 24 ore con modalità variabili. Porti: intera giornata. Taxi: dalle 00:00 alle 23:59. Scuole e università: previste adesioni da parte del personale educativo, con possibili disagi per studenti e famiglie.

Il trasporto aereo non sarà coinvolto, così come i bacini di utenza già interessati da scioperi locali precedentemente indetti in altri settori dei trasporti.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
