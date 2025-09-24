El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio la sfida di montagna che non scende mai

Sabato 18 ottobre, Castello Cabiaglio sarà il teatro di un evento unico nel suo genere: El Gringo Vertical, la prima edizione di questa cronoscalata che si preannuncia come la più wild della provincia (e oltre!). Organizzata dall’associazione Cazze Dure ASD, la gara vedrà gli atleti sfidarsi su un percorso di 3,34 km con un dislivello positivo di 260 metri, una vera e propria sfida per i cuori forti e gli amanti delle salite.

Un percorso da brivido

La partenza è fissata per le ore 15:00 presso i Gaggioli, con arrivo al Martinello. Un itinerario che permetterà di immergersi nella bellezza dei monti locali, ma che metterà alla prova la resistenza degli atleti, che dovranno affrontare un dislivello significativo in un contesto naturalistico mozzafiato. Non per nulla, il motto dell’evento è chiaro: “Un vero Gringo non scende mai, sale soltanto”.

Edizione 0: l’inizio di una tradizione

Questa prima edizione dell’El Gringo Vertical segna l’inizio di una nuova tradizione sportiva per il territorio, con un evento pensato per tutti gli amanti della montagna e delle sfide all’aria aperta. La competizione promette non solo adrenalina e impegno fisico, ma anche un’atmosfera di festa e comunità, grazie alla partecipazione di tutti i soggetti locali coinvolti.

Iscrizioni e dettagli

L’iscrizione alla gara ha un costo di soli 10€, e può essere effettuata tramite email a elgringovertical@gmail.com, oppure telefonando al numero 3282751294. Le iscrizioni sono disponibili anche presso il negozio WalterCoppe Varese, punto di riferimento per gli sportivi della zona. Per tutte le informazioni dettagliate, è possibile consultare il link presente nel volantino, che fornisce il QR code per accedere alle ultime novità sull’evento.

Un evento da non perdere

Organizzato dalla Cazze Dure ASD, El Gringo Vertical è una manifestazione che coniuga la passione per lo sport con la bellezza dei nostri monti. È una sfida pensata per chi non ha paura di mettersi in gioco e di affrontare un percorso di montagna tra i più impegnativi della zona. Unisciti a noi per questa prima edizione e preparati a vivere un’esperienza unica!

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 18 ottobre, ore 15:00

Percorso: Cronoscalata di 3,34 km con 260 m D+

Partenza: Dai Gaggioli, arrivo al Martinello

Iscrizione: 10€

Organizzazione: Cazze Dure ASD

Contatti: elgringovertical@gmail.com | 3282751294 | WalterCoppe Varese

Tutte le info sul volantino

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport outdoor: El Gringo Vertical è pronto a far salire l’adrenalina!