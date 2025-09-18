Varese News

Fuori strada con l’auto a Ferno, si scontrano con su una serranda

L'incidente sulla Statale poco dopo le otto di sera. Intervenuti anche i vigili del fuoco

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un ragazzo di 27 anni e una donna di 29 sono rimasti leggermente feriti dopo essere usciti di strada sulla Statale 341 all’ingresso dell’abitato di Ferno.

È accaduto poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’autoinfermieristica e una squadra dei vigili del fuoco, perché il veicolo si è schiantato su una serranda di un edificio.

Per fortuna, nonostante l’urto piuttosto violento, le conseguenze per le due persone coinvolte non sono state gravi.

Pubblicato il 18 Settembre 2025
