Fuori strada con l’auto a Ferno, si scontrano con su una serranda
L'incidente sulla Statale poco dopo le otto di sera. Intervenuti anche i vigili del fuoco
Un ragazzo di 27 anni e una donna di 29 sono rimasti leggermente feriti dopo essere usciti di strada sulla Statale 341 all’ingresso dell’abitato di Ferno.
È accaduto poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’autoinfermieristica e una squadra dei vigili del fuoco, perché il veicolo si è schiantato su una serranda di un edificio.
Per fortuna, nonostante l’urto piuttosto violento, le conseguenze per le due persone coinvolte non sono state gravi.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.