Fuori strada con l’auto a Ferno, si scontrano con su una serranda

Un ragazzo di 27 anni e una donna di 29 sono rimasti leggermente feriti dopo essere usciti di strada sulla Statale 341 all’ingresso dell’abitato di Ferno.

È accaduto poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’autoinfermieristica e una squadra dei vigili del fuoco, perché il veicolo si è schiantato su una serranda di un edificio.

Per fortuna, nonostante l’urto piuttosto violento, le conseguenze per le due persone coinvolte non sono state gravi.