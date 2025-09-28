Il Coro Anemone di Ispra vince il 2° Concorso Corale “Celestino Zonca”

La città di Sesto Calende ha vissuto una serata di musica e coralità di altissimo livello con la seconda edizione del concorso per cori amatoriali polivocali “Celestino Zonca – Città di Sesto Calende”, svoltasi sabato 27 settembre 2025 nella splendida architettura dell’abbazia di San Donato.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Coro Anemone di Ispra, diretto dal Maestro Cesare Castiglioni, una formazione tutta al femminile composta da voci provenienti da diversi Paesi europei (la foto è d’archivio). La giuria ha premiato la qualità vocale, l’armonia d’insieme e l’intensità interpretativa che hanno caratterizzato la loro esibizione.

«Se dovessi descrivere questa giornata intensa, direi che è stata come un viaggio in montagna: non con l’urgenza di raggiungere la cima ma con il desiderio di accordare il cuore alla musica a ogni passo. Perché le stelle si possono contemplare da qualsiasi luogo: basta soltanto avere il coraggio di alzare lo sguardo» dice Dorelia Simona Lipsa, presidente Coro Anemone di Ispra. «Oggi questo cammino lo abbiamo percorso insieme scoprendo che la meraviglia diventa ancora più grande quando è condivisa»

Il secondo posto è andato al Coro Ai Preat di Busto Arsizio, diretto dal Maestro Marco Puricelli, mentre al terzo posto si è classificato il Coro di Uri (Sassari), guidato dal Maestro Marco Lambroni. La menzione speciale è stata assegnata al Coro Voci del Rosa di Busto Arsizio, diretto dal Maestro Pasqualino Sementa, per la particolare sensibilità artistica espressa in gara.

La valutazione dei cori è stata affidata a una giuria qualificata, presieduta dal celebre compositore e direttore Marco Maiero, affiancato da Sonia Spinello, Ugo Cismondi, Enrico Di Maira e Luca Boni. Il concorso ha visto la partecipazione di cinque cori finalisti selezionati da tutta Italia e dalla Svizzera, offrendo al pubblico un variegato mosaico di stili e tradizioni corali.

Il concorso è dedicato a Celestino Zonca, fondatore e storico direttore del Coro Alpino Sestese, nonché organista per oltre sessant’anni presso l’Abbazia di San Donato. La manifestazione intende onorarne la memoria e proseguire la sua eredità musicale, promuovendo la coralità amatoriale come esperienza artistica e comunitaria.

L’iniziativa è stata organizzata dal Coro Alpino Sestese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sesto Calende, in collaborazione con la Pro Loco, la Comunità Pastorale Sant’Agostino, l’Associazione Pensionati Sestesi e con il sostegno di sponsor privati.

Dopo il successo della prima edizione nel 2022 e la positiva esperienza di quest’anno, il concorso “Celestino Zonca” punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale lombardo e nazionale, capace di richiamare cori e appassionati da diverse regioni e dall’estero.