Investimenti e risparmio a “La Materia del Giorno”, «Importante informarsi e imparare»
Saverio Bennardo, docente di educazione finanziaria, ospite del programma webtv ideato da VareseNews per spiegare come funzionano le cose nella realtà di ogni giorno
A scuola di risparmio con “La Materia del Giorno”. Ospite di oggi, mercoledì 3 settembre, è Saverio Bennardo, docente di educazione finanziaria che interviene per spiegare l’importanza degli investimenti per tutelare i propri risparmi e come avvicinarsi a questi strumenti in maniera oculata.
Dalle possibilità di investimento più adatte alle famiglie all’importanza di pensare al futuro fin da giovani attraverso un fondo pensione. Bennardo mette a disposizione la sua esperienza per accompagnare il pubblico in un territorio in cui è utile avere maggiore consapevolezza.
