Ternate
“Io mi difendo”, a Ternate una giornata per imparare la difesa personale
Un’iniziativa aperta a tutti, per conoscere le tecniche di base della difesa personale, ma soprattutto per imparare come riconoscere le situazioni di pericolo in anticipo e mettersi al sicuro il prima possibile
Sabato 13 settembre a Ternate, appuntamento con Io mi difendo: una giornata interamente dedicata alla difesa personale. L’evento, gratuito e aperto a uomini e donne dagli 11 anni in su, è pensato per fornire strumenti pratici per reagire in situazioni di rischio.
In un contesto sociale in cui i fatti di cronaca riportano con crescente frequenza episodi di aggressioni e violenze, emerge il bisogno di sentirsi più sicuri, consapevoli e pronti. È proprio da questa esigenza che nasce Io mi difendo, l’iniziativa promossa dall’Accademia dello Sport varesina a cura dell’istruttore Stefano Gallucci e in collaborazione con la Biblioteca di Ternate.
L’appuntamento è per sabato 13 settembre, dalle 9:00 alle 15:00, nella tensostruttura del Parco Berrini. Una giornata rivolta a tutta la cittadinanza, senza distinzione tra principianti ed esperti, per imparare a riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e reagire con efficacia.
Un’occasione per imparare e riflettere
Durante la giornata, istruttori qualificati aiuteranno i partecipanti ad approcciarsi a tecniche semplici ed efficaci di autodifesa, imparare come affrontare situazioni reali attraverso delle simulazioni e conoscere alcune informazioni utili sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza.
Non solo tecniche e manovre fisiche, dunque, ma soprattutto consapevolezza, prontezza e capacità di valutazione. «La sicurezza personale – spiegano gli organizzatori – non deve essere un lusso per pochi, ma un diritto di tutti. Con questa iniziativa vogliamo dare a chiunque la possibilità di sentirsi più preparato ad affrontare eventuali situazioni di rischio».
Come partecipare
L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il numero 388 586 4910.