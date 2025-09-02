“Io mi difendo”, a Ternate una giornata per imparare la difesa personale

Sabato 13 settembre a Ternate, appuntamento con Io mi difendo: una giornata interamente dedicata alla difesa personale. L’evento, gratuito e aperto a uomini e donne dagli 11 anni in su, è pensato per fornire strumenti pratici per reagire in situazioni di rischio.

In un contesto sociale in cui i fatti di cronaca riportano con crescente frequenza episodi di aggressioni e violenze, emerge il bisogno di sentirsi più sicuri, consapevoli e pronti. È proprio da questa esigenza che nasce Io mi difendo, l’iniziativa promossa dall’Accademia dello Sport varesina a cura dell’istruttore Stefano Gallucci e in collaborazione con la Biblioteca di Ternate.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre, dalle 9:00 alle 15:00, nella tensostruttura del Parco Berrini. Una giornata rivolta a tutta la cittadinanza, senza distinzione tra principianti ed esperti, per imparare a riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e reagire con efficacia.

Un’occasione per imparare e riflettere

Durante la giornata, istruttori qualificati aiuteranno i partecipanti ad approcciarsi a tecniche semplici ed efficaci di autodifesa, imparare come affrontare situazioni reali attraverso delle simulazioni e conoscere alcune informazioni utili sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza.

Non solo tecniche e manovre fisiche, dunque, ma soprattutto consapevolezza, prontezza e capacità di valutazione. «La sicurezza personale – spiegano gli organizzatori – non deve essere un lusso per pochi, ma un diritto di tutti. Con questa iniziativa vogliamo dare a chiunque la possibilità di sentirsi più preparato ad affrontare eventuali situazioni di rischio».

Come partecipare

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il numero 388 586 4910.