La Castellanzese non si sblocca: 0-0 con il Caldiero
Al "Provasi" la seconda gara senza gol fatti o subiti per la squadra di mister Ivan Del Prato
Secondo pareggio in campionato per la Castellanzese, che dopo due giornate si ritrova a quota due punti. Al “Provasi” la squadra di mister Ivan Del Prato pareggia 0-0 contro il Caldiero Terme, squadra che l’anno scorso ha militato in Serie C.
E così, dopo lo 0-0 della prima giornata in casa del Breno, i neroverdi infilano la seconda gara senza gol fatti o subiti.
Due punti in due gare contro due squadre di buona caratura, in vista della prossima sfida, che sarà in casa della Folgore Caratese, fin qui capace di vincere due gare su due.
TABELLINO
CASTELLANZESE – CALDIERO TERME 0–0 (0-0)
CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Airaghi (36′ st Giuliani), Gritti, Tordini; Boccadamo (44′ st Robbiati), Lacchini, Castelletto, Oleoni (40′ st Selmo); Vernocchi (36′ st Rusconi); Chessa, Merkaj (17′ st Colombo). A disposizione: Frigerio, Foglio, Micheri, Guerrisi. Allenatore: Ivan Del Prato
CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Gecchele, Pelagatti, Gentile; Liberati (16′ st Zazzi), Furini (16′ st Goglino), Petdji (36′ st Viviani), Locati (16′ st Parisi), Caneva; Zerbato, Mauri (36′ st Orfeini). A disposizione: Malusà, Cavallotti, Borgna, Fiori. Allenatore: Cristian Soave
ARBITRO: Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia; assistenti Flavio Pisu di Oristano e Leonardo Tuligi di Tortolì
AMMONITI: 7′ st Gritti (Cas), 33′ st Lacchini (Cas)
RECUPERO: 0′ + 4′
SERIE D GIRONE B – II GIORNATA
Leon – Virtus CBG 1-1; Brusaporto – Real Calepina 0-3, CASTELLANZESE – CALDIERO 0-0, Pavia – Milan Futuro 1-2, Scanzorosciate – Sondrio 1-0, VARESINA – OLTREPO’ 2-3, Villa Valle – Caratese 1-2, Vogherese – Breno 0-0, Casatese – Chievo 1-3.
Classifica: ChievoVerona, Folgore Caratese 6; Oltrepò** 5; Caldiero 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro*, Scanzorosciate, Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon*, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio, Pavia 0.
**= 1 punto di penalizzazione *= una partita in meno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.