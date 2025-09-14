Varese News

La Castellanzese non si sblocca: 0-0 con il Caldiero

Al "Provasi" la seconda gara senza gol fatti o subiti per la squadra di mister Ivan Del Prato

Castellanzese - Pro Sesto 1-0

Secondo pareggio in campionato per la Castellanzese, che dopo due giornate si ritrova a quota due punti. Al “Provasi” la squadra di mister Ivan Del Prato pareggia 0-0 contro il Caldiero Terme, squadra che l’anno scorso ha militato in Serie C.

E così, dopo lo 0-0 della prima giornata in casa del Breno, i neroverdi infilano la seconda gara senza gol fatti o subiti.

Due punti in due gare contro due squadre di buona caratura, in vista della prossima sfida, che sarà in casa della Folgore Caratese, fin qui capace di vincere due gare su due.

TABELLINO
CASTELLANZESE – CALDIERO TERME 0–0 (0-0)
CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Airaghi (36′ st Giuliani), Gritti, Tordini; Boccadamo (44′ st Robbiati), Lacchini, Castelletto, Oleoni (40′ st Selmo); Vernocchi (36′ st Rusconi); Chessa, Merkaj (17′ st Colombo). A disposizione: Frigerio, Foglio, Micheri, Guerrisi. Allenatore: Ivan Del Prato
CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Gecchele, Pelagatti, Gentile; Liberati (16′ st Zazzi), Furini (16′ st Goglino), Petdji (36′ st Viviani), Locati (16′ st Parisi), Caneva; Zerbato, Mauri (36′ st Orfeini). A disposizione: Malusà, Cavallotti, Borgna, Fiori. Allenatore: Cristian Soave
ARBITRO: Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia; assistenti Flavio Pisu di Oristano e Leonardo Tuligi di Tortolì
AMMONITI: 7′ st Gritti (Cas), 33′ st Lacchini (Cas)
RECUPERO: 0′ + 4′

SERIE D GIRONE B – II GIORNATA
Leon – Virtus CBG 1-1; Brusaporto – Real Calepina 0-3, CASTELLANZESE – CALDIERO 0-0, Pavia – Milan Futuro 1-2, Scanzorosciate – Sondrio 1-0, VARESINA – OLTREPO’ 2-3, Villa Valle – Caratese 1-2, Vogherese – Breno 0-0, Casatese – Chievo 1-3.

Classifica: ChievoVerona, Folgore Caratese 6; Oltrepò** 5; Caldiero 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro*, Scanzorosciate, Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon*, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio, Pavia 0.
**= 1 punto di penalizzazione *= una partita in meno

