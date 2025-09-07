L’Italia del volley femminile è campione del mondo: battuta la Turchia al tie-break

12 mesi dopo l’Oro Olimpico, l’Italia del volley femminile torna anche sul trono del Mondiale. E’ la seconda volta che le azzurre vincono il titolo iridato, dopo quello del 2002, e lo fanno in un’altra partita ad altissimo tasso di emozione nella finale di Bangkok contro la Turchia.

Come ieri, nella semifinale contro il Brasile, infatti, le azzurre si sono imposte soltanto dopo il tie-break. La squadra di Velasco ha vinto in volata il primo e terzo set, perdendo invece i parziali pari in maniera abbastanza netta. Tutto si è quindi deciso nel set di spareggio. Il tempo di un brivido con la Turchia a più due e le Azzurre hanno ribaltato l’incontro grazie anche a una serie di sostituzioni di Velasco che ha continuamente variato il quintetto.

A decidere l’incontro sono stati una serie di muri piazzati da Fahr e Antropova nelle battute finali. Le due giocatrici azzurre hanno letteralmente oscurato il fronte d’attacco turco e anche un fenomeno come Vargas si è dovuta arrendere alla potenza azzurra. Non bastasse, la squadra di Velasco ha ulteriormente allungato una serie vincente da record per quanto riguarda le nazionali femminili, arrivata a quota 36 vittorie.