Varese News

Econews

L’orto della scuola di Morosolo premiato nel concorso Ortobello

Durante l’estate sono stati i genitori a prendersi cura dell’orto della scuola, permettendo a piante e ortaggi di crescere rigogliosi nel giardino scolastico

Generico 01 Sep 2025

Un riconoscimento speciale per l’orto didattico della scuola primaria di Morosolo, che ha ricevuto un premio nell’ambito del concorso Ortobello, promosso dall’Associazione Orticola Varesina. La cerimonia si è svolta sabato 31 agosto presso la Casa Don Guanella di Ispra, durante la tradizionale festa dell’associazione.

Un progetto condiviso tra scuola e famiglie

L’orto scolastico è frutto di un lavoro collettivo che ha visto coinvolti bambini, insegnanti, genitori e alcuni esperti del settore. Un impegno che non si è fermato con la fine della scuola: durante l’estate, infatti, sono state le famiglie a prendersi cura delle piante e degli ortaggi, garantendone la crescita e la vitalità.

Proprio questa attenzione e dedizione ha permesso all’orto di distinguersi per qualità e bellezza, meritando l’apprezzamento della giuria del concorso.

Generico 01 Sep 2025

Un’attività che continuerà anche il prossimo anno

Il progetto dell’orto didattico continuerà anche nel nuovo anno scolastico. Un’attività che non solo insegna il rispetto per la natura e i cicli delle stagioni, ma che diventa occasione di collaborazione, scoperta e crescita per tutti i bambini coinvolti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.