L’orto della scuola di Morosolo premiato nel concorso Ortobello
Durante l’estate sono stati i genitori a prendersi cura dell’orto della scuola, permettendo a piante e ortaggi di crescere rigogliosi nel giardino scolastico
Un riconoscimento speciale per l’orto didattico della scuola primaria di Morosolo, che ha ricevuto un premio nell’ambito del concorso Ortobello, promosso dall’Associazione Orticola Varesina. La cerimonia si è svolta sabato 31 agosto presso la Casa Don Guanella di Ispra, durante la tradizionale festa dell’associazione.
Un progetto condiviso tra scuola e famiglie
L’orto scolastico è frutto di un lavoro collettivo che ha visto coinvolti bambini, insegnanti, genitori e alcuni esperti del settore. Un impegno che non si è fermato con la fine della scuola: durante l’estate, infatti, sono state le famiglie a prendersi cura delle piante e degli ortaggi, garantendone la crescita e la vitalità.
Proprio questa attenzione e dedizione ha permesso all’orto di distinguersi per qualità e bellezza, meritando l’apprezzamento della giuria del concorso.
Un’attività che continuerà anche il prossimo anno
Il progetto dell’orto didattico continuerà anche nel nuovo anno scolastico. Un’attività che non solo insegna il rispetto per la natura e i cicli delle stagioni, ma che diventa occasione di collaborazione, scoperta e crescita per tutti i bambini coinvolti.
