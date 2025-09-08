Matteo Della Bordella firma la prima salita invernale della via Casarotto sul Fitz Roy

Un nuovo traguardo per l’alpinista varesino Matteo Della Bordella, che ha annunciato sui social la riuscita della prima salita invernale della via Casarotto sul Fitz Roy, in Patagonia. Un’impresa condivisa con il compagno di cordata Marco Majori, che segna una nuova pagina nella storia dell’alpinismo italiano.

Una salita storica sul gigante della Patagonia

Il Fitz Roy, una delle cime più iconiche e difficili del massiccio patagonico, è già noto per la sua imponenza e la complessità delle sue pareti. La via Casarotto, dedicata al leggendario alpinista Renato Casarotto, rappresenta una delle linee più ambite ma anche tecnicamente complesse. Affrontarla in condizioni invernali, tra freddo estremo e condizioni instabili, rende l’impresa ancora più significativa.

Il racconto dell’impresa: «È stato così bello»

Con il suo consueto tono sobrio e profondo, Della Bordella ha condiviso un breve messaggio via social, in cui lascia parlare l’emozione e la poesia del momento:

«Un amico mi ha scritto: “Tribolato tanto?” E a me è venuto naturale rispondergli: “Non mi ricordo più… È stato così bello” – scrive Della Bordella – Da qualche parte in questi lunghi giorni di attesa ho letto: “…E non avere paura di perdere. Se è la cosa giusta, accadrà. La cosa più importante è non avere fretta. Le cose belle non scappano via.”

Scrivo parole non mie, perché io, lo giuro, non ne ho ancora. Grazie non basta!»

Varese sulle vette del mondo

Con questa nuova impresa, Matteo Della Bordella conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama dell’alpinismo internazionale. Non è solo una conquista sportiva, ma anche un modo di portare Varese sulle cime più alte e impegnative del mondo, con un approccio sempre rispettoso della montagna, fatto di preparazione, determinazione e poesia.

Il post su Instagram di Matteo Della Bordella