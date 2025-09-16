Operai, contadini e memoria: la cooperativa di Capolago celebra il suo secolo

Continua il progetto “La Città Narrata”, promosso da APS ParteNo – Trame Comuni in patenariato con il Comune di Varese, approda a Capolago per celebrare un anniversario speciale: i 100 anni della Cooperativa di Consumo tra Operai e Contadini di Capolago.

Lo spettacolo teatrale di comunità dal titolo “Una storia. I miei primi cento anni” porterà in scena voci, ricordi e memorie del rione attraverso una narrazione corale fatta di testimonianze, dialoghi popolari e frammenti di vita quotidiana.

Il Circolo di Capolago non è solo un luogo di ritrovo, ma un pezzo di storia collettiva: nato nei primi decenni del Novecento come punto di incontro per operai, contadini e pescatori

del lago, ha attraversato guerre, trasformazioni sociali e cambiamenti politici, rimanendo sempre cuore pulsante della comunità. In scena ad animare lo spettacolo ci saranno Andrea Minidio, Laura Malnati, Michele Todisco con l’accompagnamento musicale della Banda Giuseppe Verdi di Capolago che anche lei festeggi i 100 anni dalla fondazione.

L’evento fa parte del ciclo “La Città Narrata – Storie, voci, cortili, memorie”, che mette in scena la storia dei quartieri varesini attraverso il teatro popolare, valorizzando la memoria orale e la partecipazione degli abitanti

Partner e sostenitori

L’iniziativa vede la collaborazione di realtà locali e culturali, tra cui Varese Nascosta, I Santambrogini, la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago, Cooperativa Capolago e COOPUF.

Informazioni

Luogo: Circolo di Capolago, Via Fe’ 21 – Varese

Data e ora: Domenica 21 settembre 2025, ore 15:00

Evento: Spettacolo teatrale di comunità – Una storia. I miei primi cento anni

Un’occasione per ritrovarsi, condividere la memoria collettiva e festeggiare insieme un secolo di storia cooperativa.