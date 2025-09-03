Scarbuparty 2025: musica, motori e divertimento a Cugliate Fabiasco

Il Moto Club Gli Scarburati torna a far rombare i motori con lo Scarbuparty, l’appuntamento dedicato agli amanti delle due ruote e della buona musica. L’evento si terrà sabato 13 settembre presso l’area feste di via Pascoli a Cugliate Fabiasco, una giornata intera di festa aperta a tutti.

Il programma prenderà il via alle 10 del mattino con l’apertura dell’area, mentre a mezzogiorno le griglie saranno già accese per accogliere i partecipanti con piatti alla brace, birra e tanto altro. Durante tutta la giornata non mancheranno stand dedicati, bevande, food corner e la possibilità di campeggiare gratuitamente nell’area allestita per l’occasione.

La colonna sonora dello Scarbuparty sarà affidata a tre band pronte a infiammare il palco:

Ruben & Cris con il loro inconfondibile sound country-rock,

3iogino – The Fab Rock Band, che farà rivivere i grandi classici,

Bambini Viziati, con energia e sonorità alternative.

Come recita il claim dell’evento: “All bikers are welcome”. Lo Scarbuparty non è solo un raduno di motociclisti, ma un’occasione di incontro e divertimento aperta a tutti, dagli appassionati delle due ruote alle famiglie che vogliono trascorrere una giornata diversa immersi in musica, motori e convivialità.

L’iniziativa è organizzata dal Moto Club Gli Scarburati in collaborazione con il Comitato Feste Fabiasco e sostenuta da numerosi sponsor locali, tra cui attività commerciali, bar e realtà del territorio che hanno deciso di affiancare il club nella realizzazione di questa festa.

Una giornata di musica, grigliate e motori che promette di diventare uno degli appuntamenti più attesi di fine estate in Valceresio.