Varese News

Tempo libero

Piogge e schiarite sul weekend del Varesotto

Sul Nord Italia prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia perturbazioni in transito sull'Europa centrale interesseranno marginalmente il nord in particolare nella notte tra sabato e domenica, innescando alcuni rovesci o temporali

il cielo di varese - foto di mario grillo

Sole e nuvole sul weekend. Il Nord Italia resta ai margini dell’anticiclone sul Mediterraneo con prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia perturbazioni in transito sull’Europa centrale interesseranno marginalmente il nord in particolare nella notte tra sabato e domenica, innescando alcuni rovesci o temporali.

Ecco le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino di Varese:

Venerdì 12 settembre – Abbastanza soleggiato con dissoluzione di nuvole al mattino a ridosso dei rilievi. In serata nuvolosità di nuovo in aumento e qualche rovescio o temporale ad iniziare da Varesotto e Milanese in estensione al Lario e nella notte anche alla Valtellina e alle Orobie.

Sabato 13 settembre – Poco sole con nuvolosità spesso estesa su Alpi e Prealpi con qualche pioggia in esaurimento al mattino e nuovamente rovesci e temporali dalla serata, nella notte in possibile estensione anche alla pianura padana.

Domenica 14 settembre – Soleggiato, qualche banco nuvoloso irregolare in dissoluzione al mattino e poche nuvole di passaggio nel pomeriggio. Asciutto. Temperature massime in rialzo.

(foto di Mario Grillo)

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.