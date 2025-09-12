Piogge e schiarite sul weekend del Varesotto

Sole e nuvole sul weekend. Il Nord Italia resta ai margini dell’anticiclone sul Mediterraneo con prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia perturbazioni in transito sull’Europa centrale interesseranno marginalmente il nord in particolare nella notte tra sabato e domenica, innescando alcuni rovesci o temporali.

Ecco le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino di Varese:

Venerdì 12 settembre – Abbastanza soleggiato con dissoluzione di nuvole al mattino a ridosso dei rilievi. In serata nuvolosità di nuovo in aumento e qualche rovescio o temporale ad iniziare da Varesotto e Milanese in estensione al Lario e nella notte anche alla Valtellina e alle Orobie.

Sabato 13 settembre – Poco sole con nuvolosità spesso estesa su Alpi e Prealpi con qualche pioggia in esaurimento al mattino e nuovamente rovesci e temporali dalla serata, nella notte in possibile estensione anche alla pianura padana.

Domenica 14 settembre – Soleggiato, qualche banco nuvoloso irregolare in dissoluzione al mattino e poche nuvole di passaggio nel pomeriggio. Asciutto. Temperature massime in rialzo.

(foto di Mario Grillo)