Piogge e schiarite sul weekend del Varesotto
Sul Nord Italia prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia perturbazioni in transito sull'Europa centrale interesseranno marginalmente il nord in particolare nella notte tra sabato e domenica, innescando alcuni rovesci o temporali
Sole e nuvole sul weekend. Il Nord Italia resta ai margini dell’anticiclone sul Mediterraneo con prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia perturbazioni in transito sull’Europa centrale interesseranno marginalmente il nord in particolare nella notte tra sabato e domenica, innescando alcuni rovesci o temporali.
Ecco le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino di Varese:
Venerdì 12 settembre – Abbastanza soleggiato con dissoluzione di nuvole al mattino a ridosso dei rilievi. In serata nuvolosità di nuovo in aumento e qualche rovescio o temporale ad iniziare da Varesotto e Milanese in estensione al Lario e nella notte anche alla Valtellina e alle Orobie.
Sabato 13 settembre – Poco sole con nuvolosità spesso estesa su Alpi e Prealpi con qualche pioggia in esaurimento al mattino e nuovamente rovesci e temporali dalla serata, nella notte in possibile estensione anche alla pianura padana.
Domenica 14 settembre – Soleggiato, qualche banco nuvoloso irregolare in dissoluzione al mattino e poche nuvole di passaggio nel pomeriggio. Asciutto. Temperature massime in rialzo.
(foto di Mario Grillo)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.