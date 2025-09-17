Storica impresa di Mattia Furlani ai Mondiali di Tokyo: è oro nel salto in lungo

Una storica impresa quella di Mattia Furlani ai Mondiali di Atletica di Tokyo. Il ventenne azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo, stabilendo il suo record personale con la misura di 8,39 metri (+0.2) e diventando, così, il campione del mondo.

Un risultato straordinario, che arriva a coronamento di una stagione già ricca di successi per Furlani, che aveva già trionfato ai Mondiali indoor di Nanchino nel 2025. Il giovane atleta ha realizzato il sogno di ogni saltatore, riuscendo a vincere la competizione mondiale, migliorando il suo record personale e, allo stesso tempo, a battere un altro grande traguardo storico.

Il più giovane oro nella storia del salto in lungo maschile

Con questo successo, Furlani è entrato nella storia come il più giovane oro di sempre nel lungo maschile, superando anche il leggendario Carl Lewis, che a Helsinki 1983, a soli 22 anni, conquistò la sua prima medaglia d’oro mondiale nel salto in lungo. Mattia, invece, a soli 20 anni, ha scritto il proprio nome nella leggenda dell’atletica mondiale.

Una gara emozionante, decisa al quinto salto

La finale del salto in lungo maschile è stata davvero emozionante, con Furlani che ha risolto la gara al quinto salto, compiendo una vera e propria impresa. Dopo essere partito dal quarto posto in classifica, il portacolori delle Fiamme Oro ha superato gli avversari più temibili, partendo dal giamaicano Tajay Gayle, argento con 8,34 metri (-0.1), e dal cinese Shi Yuhao, bronzo con 8,33 metri (0.0), fino allo svizzero Simon Ehammer, quarto a 8,30 metri (-0.2).

A metà gara, Furlani si trovava al settimo posto con una misura di 8,13 metri (-0.1), ma al quarto salto ha migliorato il suo punteggio portandosi a 8,22 metri (+0.4), per poi aggiungere un ulteriore centimetro al suo primato, con 8,39 metri (+0.2), che gli è valso l’oro mondiale.

Un curriculum già straordinario

Con questa medaglia d’oro, Furlani ha aggiunto un’altra gemma al suo già straordinario curriculum internazionale. Allenato dalla madre Khaty Seck, ha collezionato in appena due stagioni ben sei medaglie internazionali: oltre alla medaglia d’oro ai Mondiali di Tokyo, il ventenne reatino ha conquistato il bronzo olimpico a Parigi, l’argento mondiale indoor e l’argento europeo nel 2024, oltre al già citato oro mondiale indoor e argento europeo indoor nel 2025.

Furlani è anche il più giovane azzurro di sempre a vincere un oro iridato, superando Michele Didoni, che nel 1995 aveva vinto il titolo mondiale sui 20 km di marcia a 24 anni.

Primo oro per l’Italia

Con il successo di Mattia Furlani, l’Italia ha raggiunto la quinta medaglia in questa edizione dei Mondiali, con un bilancio che comprende un oro, due argenti e due bronzi. Una performance che conferma l’eccellenza dell’atletica azzurra e il talento del giovane saltatore, che promette di regalare ancora tante emozioni in futuro.