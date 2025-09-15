Strada nuova e già “firmata“: fra Laveno Mombello e Cittiglio scatta l’indignazione
Un lettore fotografa il nuovo tragitto inaugurato da poche settimane: “È tutto nuovo, spero che le istituzioni facciano qualcosa per evitare che possa essere tutto rovinato così nel giro di poco tempo“
Vernice quasi fresca, segnaletica appena posata, così come le “firme“ postate sui muri della nuova strada inaugurata solo poche settimane fa (il 14 luglio) che collega Laveno Mombello a Cittiglio in seguito ai lavori di adeguamento legati a loro volta al potenziamento della linea ferroviaria.
Lo spunto arriva da un lettore che ogni giorno si sposta verso il capoluogo per motivi di lavoro e che dunque ha il “polso“ di quello che succede lungo il tragitto, nel bene e nel male.
Davide Bonaldo si è accorto delle scritte e ha voluto denunciare pubblicamente il fatto: «Questa è la nuova provinciale che hanno fatto a Laveno e da qualche giorno sono comparsi queste scritte! E ogni giorno se ne aggiungono altre!».
Non solo, l’indignazione del lettore prosegue: «È vergognosa la mancanza di rispetto per le cose pubbliche! È tutto nuovo, spero che le istituzioni facciano qualcosa per evitare che possa essere tutto rovinato così nel giro di poco tempo». Il tratto di strada interessato si trova subito dopo il nuovo sottopasso della ferrovia nel nuovo tratto di strada tra Laveno Mombello e Cittiglio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.