Varese News

Varese Laghi

Strada nuova e già “firmata“: fra Laveno Mombello e Cittiglio scatta l’indignazione

Un lettore fotografa il nuovo tragitto inaugurato da poche settimane: “È tutto nuovo, spero che le istituzioni facciano qualcosa per evitare che possa essere tutto rovinato così nel giro di poco tempo“

Generico 15 Sep 2025

Vernice quasi fresca, segnaletica appena posata, così come le “firme“ postate sui muri della nuova strada inaugurata solo poche settimane fa (il 14 luglio) che collega Laveno Mombello a Cittiglio in seguito ai lavori di adeguamento legati a loro volta al potenziamento della linea ferroviaria.

Lo spunto arriva da un lettore che ogni giorno si sposta verso il capoluogo per motivi di lavoro e che dunque ha il “polso“ di quello che succede lungo il tragitto, nel bene e nel male.

Davide Bonaldo si è accorto delle scritte e ha voluto denunciare pubblicamente il fatto: «Questa è la nuova provinciale che hanno fatto a Laveno e da qualche giorno sono comparsi queste scritte! E ogni giorno se ne aggiungono altre!».

Non solo, l’indignazione del lettore prosegue: «È vergognosa la mancanza di rispetto per le cose pubbliche! È tutto nuovo, spero che le istituzioni facciano qualcosa per evitare che possa essere tutto rovinato così nel giro di poco tempo». Il tratto di strada interessato si trova subito dopo il nuovo sottopasso della ferrovia nel nuovo tratto di strada tra Laveno Mombello e Cittiglio.

di
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.