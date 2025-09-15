Strada nuova e già “firmata“: fra Laveno Mombello e Cittiglio scatta l’indignazione

Vernice quasi fresca, segnaletica appena posata, così come le “firme“ postate sui muri della nuova strada inaugurata solo poche settimane fa (il 14 luglio) che collega Laveno Mombello a Cittiglio in seguito ai lavori di adeguamento legati a loro volta al potenziamento della linea ferroviaria.

Lo spunto arriva da un lettore che ogni giorno si sposta verso il capoluogo per motivi di lavoro e che dunque ha il “polso“ di quello che succede lungo il tragitto, nel bene e nel male.

Davide Bonaldo si è accorto delle scritte e ha voluto denunciare pubblicamente il fatto: «Questa è la nuova provinciale che hanno fatto a Laveno e da qualche giorno sono comparsi queste scritte! E ogni giorno se ne aggiungono altre!».

Non solo, l’indignazione del lettore prosegue: «È vergognosa la mancanza di rispetto per le cose pubbliche! È tutto nuovo, spero che le istituzioni facciano qualcosa per evitare che possa essere tutto rovinato così nel giro di poco tempo». Il tratto di strada interessato si trova subito dopo il nuovo sottopasso della ferrovia nel nuovo tratto di strada tra Laveno Mombello e Cittiglio.