Sul Monte Chiusarella per assistere all’eclisse totale di luna

Domenica 7 settembre si verificherà uno degli spettacoli astronomici più belli da vedere ad occhio nudo: l’eclisse totale di luna.

Sarà visibile alle nostre latitudini anche se inizierà già eclissata. Gli Amici di Bregazzana organizzano un’uscita per ammirare il fenomeno sulla vetta del Monte Chiusarella con il supporto anche di un piccolo strumento.

RACCOMANDAZIONI ED INFO

– Vi RACCOMANDIAMO vivamente di attenervi ad eventuali suggerimenti di chi vi accompagna

-Partenza alle 17,15

-distanza solo andata circa 5,5 km e dislivello di 400 metri.

-cena al sacco

-si raccomandano scarponcini in quanto dopo le piogge alcuni tratti potrebbe esserci palta e pozzanghere.

-ci troviamo all’interno del parco campo dei fiori quindi i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

Rispettare la flora e la fauna, in caso contrario sarete allontanati.

-torce frontali o altri tipi sempre a disposizione nello zaino.

-La quota di partecipazione è di euro 2,50 da pagare in loco nel punto di ritrovo.

-La quota comprende l’assicurazione ma non risponderemo per comportamenti irresponsabili.

-Per info rivolgersi al numero

3406105601

Nazza

IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE SARÀ ANNULLATA

PER PARTECIPARE BISOGNA COMPILARE IL MODULO AL LINK SOTTOSTANTE UNO PER OGNI ADULTO E SE CI SONO BAMBINI BISOGNA INSERIRE NOME E COGNOME NELL’’APPOSITA CASELLINA.

https://amicidibregazzana.it/camminate/