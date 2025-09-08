Tutti in piazza a Fagnano Olona per la Notte bianca
Un grande successo la Notte Bianca di Fagnano Olona tenutasi sabato 6 settembre, promossa dall’Associazione Negozianti Fagnanesi. Dalle 19.00 all’1.00, le piazze hanno ospitato eventi live, intrattenimento per bambini, negozi aperti e stand gastronomici
Tavolate di persone che mangiavano insieme, negozi aperti, associazioni pronte a raccontare la loro attività, musica, spettacoli e un vero e proprio tuffo nel passato al Castello Visconteo.
La Notte Bianca, promossa dall’Associazione Negozianti Fagnanesi ha animato il paese della Valle Olona dalle 19 all’1 di sabato 6 settembre.
Una serata in cui la comunità ha celebrato i propri commercianti e i tanti volontari che arricchiscono il vivere a Fagnano.
Anche le scuole hanno partecipato alla manifestazione, colorando le aule con fantasia.
Fra esse la scuola materna asilo infantile in piazza Alfredo di Dio ha creato una Jurassic night per i bambini.
Ma ovunque c’era tanto da ammirare, vivere e condividere, da un buon piatto da gustare a spettacoli da applaudire.
Fra le tante attrazioni che hanno colpito i fagnanesi, le visite al Castello con la Pro loco agghindata con abiti medievali, e l’animazione offerta dal Circolo Acli di Bergoro, che ha proiettato il video realizzato da Thomas Massara di VareseNews nel recente tour dedicato ai circoli Acli della provincia.
La Notte Bianca sta dunque di anno in anno prendendo un posto d’onore fra gli appuntamenti irrinunciabili di fine estate.
E il “grazie” di ciascun fagnanese per chi ha permesso tutto ciò era evidente nelle espressioni felici di famiglie, giovani e bambini che vivevano appieno il fascino della loro Fagnano.
