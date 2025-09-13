Varesina e Castellanzese verso il debutto casalingo in campionato

Sabato 13 e domenica 14 settembre alle 15 sono in programma le otto partite, valide per la seconda giornata del Girone B di Serie D. Ad aprire le danze sarà l’anticipo tra Leon e Virtus CiseranoBergamo, mentre nella giornata di domenica tocca a Varesina e Castellanzese che giocheranno per la prima volta in campionato tra le mura amiche. Le Fenici se la vedranno con l’Oltrepò di Pablo Granoche, mentre i neroverdi ospiteranno il Caldiero Terme.

VARESINA – OLTREPÒ

La squadra allenata da mister Marco Spilli va a caccia dei primi tre punti in campionato, dopo il passo falso rimediato alla prima giornata sul campo difficile della Folgore Caratese. Domenica le Fenici hanno perso per 2-1 alla Sportitalia Arena, dopo essere andati sotto di due gol, grazie alla doppietta dell’attaccante Giacomo Gambino. A poco è servita la rete della bandiera di Caverzasi, anche se nel secondo tempo i rossoblù hanno disputato una discreta partita. Alla seconda giornata di campionato la Varesina ospiterà all’Elmec Solar Stadium l’Oltrepò, formazione con sede nel comune di Broni in provincia di Pavia. La formazione biancorossa è allenata dall’ex attaccante del Varese Pablo Granoche che nella stagione 2011-2012 in Serie B ha fatto registrare 16 presenze, arricchite da 6 gol e 1 assist. Il tecnico è alla prima esperienza da capo allenatore, dopo aver passato due stagioni come vice di Riccardo Allegretti alla guida del Chievo. La formazione biancorossa è reduce da un doppio derby provinciale: quello vinto per 1-0 all’esordio con la Vogherese e quello in Coppa contro il Pavia perso per 2-0. Quello di domenica sarà il primo incrocio ufficiale tra Varesina e Oltrepò. Purtroppo però in casa Varesina si è registrato l’infortunio della stellina classe 2007 Simone Sassi, che si è fatto male alla caviglia e starà fuori a lungo.

CASTELLANZESE – CALDIERO TERME

Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Breno, la formazione neroverde, allenata da Ivan Del Prato, sarà impegnata nella prima gara interna della stagione. Allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza domenica arriverà il Caldiero Terme. I gialloverdi allenati da mister Cristian Soave sono una delle squadre più attrezzate del campionato, con l’obiettivo di ritornare il prima possibile in Serie C, dopo la retrocessione ai playout della scorsa stagione. La formazione veronese nella prima giornata di campionato ha cominciato alla grande, rifilando un perentorio 3-0 al neopromosso Pavia. Nella gara disputata allo stadio “Berti” si è messo in mostra il capitano del club, Lorenzo Zerbato, il quale ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, segnando una tripletta. Per il centravanti si tratta del nono anno con la maglia dei termali, con cui ha giocato oltre 200 partite e segnato 121 reti, tra Eccellenza, Serie D e Serie C. Castellanzese e Caldiero Terme si sono incontrate solo in due occasioni nella stagione 2023-2024, quando i veneti si imposero per 2-1 in casa, mentre a Castellanza terminò in pareggio, 2-2.

2° GIORNATA – SERIE D – GIRONE B

Leon – Virtus CBG, Brusaporto – Real Calepina, CASTELLANZESE – CALDIERO, Pavia – Milan Futuro, Scanzorosciate – Sondrio, VARESINA – OLTREPO’, Villa Valle – Caratese, Vogherese – Breno, Casatese – Chievo.

Classifica: Caldiero, Villa Valle, Brusaporto, Chievo, Caratese 3, Oltrepò** 2, Casatese, Virtus CBG, Breno e CASTELLANZESE 1, Leon*, Milan Futuro*, Sondrio, Scanzorosciate, VARESINA, Vogherese, Real Calepina e Pavia 0. **= 1 punto di penalizzazione *= una partita in meno