Varese News

Varese Laghi

Ventenne investita sotto alla Marna sotto il ponte di Sesto Calende

È accaduto appena prima delle 17 in via Barberi: portata in ospedale ferita

ambulanza

Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita dopo esser stata investita a Sesto Calende, in via Remo Barberi, la strada che porta sotto il ponte di ferro, verso Angera.

È accaduto alle 16.45, sul posto è arrivata un’ambulanza della Volontari di Angera, oltre a una gazzella dei carabinieri.

La giovane è stata trasferita in ospedale in codice gialllo, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.