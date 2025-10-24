Varese News

Gallarate/Malpensa

24 anni fa l’incidente di Linate, tra le vittime anche tre uomini e due donne del Gallaratese

L'8 ottobre del 2001 l'impatto sulla pista tra un aereo della Sas e un Cessna in rullaggio. Morirono passeggeri, equipaggio e quattro operai dello smistamento bagagli

Avarie

Diverse comunità, a partire dalla città di Milano, ricordano ricordano oggi l’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001, costato la vita a 118 persone.
Tra loro anche quattro persone residenti in Comuni del Varesotto, in particolare nella zona del Gallaratese: due cittadini di Samarate, ingegneri, la 28enne Laura Fogliani e il 34enne Roberto Gatti; il 23enne Andrea Conte di Cassano MagnagoLuigi Ghiglino 62enne di Gallarate.

L’incidente avvenne l’8 ottobre 2001, poco dopo le 8 del mattino all’aeroporto di Milano-Linate: con un numero finale di 118 vittime è stato la più grave catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia.

L’incidente – in un giorno di grande nebbia e con il radar di terra fuori uso –  coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell’aeroporto milanese e investito da un McDonnell Douglas MD-87 della SAS in fase di decollo.

L’impatto uccise sul colpo gli occupanti del Cessna e danneggiò l’MD-87 al punto da impedirgli di completare il decollo e farlo schiantare contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli, situato sul prolungamento della pista.

L’impatto e l’incendio sprigionatosi non lasciarono scampo agli occupanti di entrambi gli aeromobili, né a quattro addetti allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto colpito dall’aereo. Un addetto dello smistamento bagagli rimase gravemente ustionato: Pasquale Padovano si definisce oggi «la 119esima vittima».

La tragedia è ricordata in particolare a Samarate (che alle vittime ha dedicato un parco in località Verghera) e a Cassano Magnago.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.