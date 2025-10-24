24 anni fa l’incidente di Linate, tra le vittime anche tre uomini e due donne del Gallaratese
L'8 ottobre del 2001 l'impatto sulla pista tra un aereo della Sas e un Cessna in rullaggio. Morirono passeggeri, equipaggio e quattro operai dello smistamento bagagli
Diverse comunità, a partire dalla città di Milano, ricordano ricordano oggi l’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001, costato la vita a 118 persone.
Tra loro anche quattro persone residenti in Comuni del Varesotto, in particolare nella zona del Gallaratese: due cittadini di Samarate, ingegneri, la 28enne Laura Fogliani e il 34enne Roberto Gatti; il 23enne Andrea Conte di Cassano Magnago; Luigi Ghiglino 62enne di Gallarate.
L’incidente avvenne l’8 ottobre 2001, poco dopo le 8 del mattino all’aeroporto di Milano-Linate: con un numero finale di 118 vittime è stato la più grave catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia.
L’incidente – in un giorno di grande nebbia e con il radar di terra fuori uso – coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell’aeroporto milanese e investito da un McDonnell Douglas MD-87 della SAS in fase di decollo.
L’impatto uccise sul colpo gli occupanti del Cessna e danneggiò l’MD-87 al punto da impedirgli di completare il decollo e farlo schiantare contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli, situato sul prolungamento della pista.
L’impatto e l’incendio sprigionatosi non lasciarono scampo agli occupanti di entrambi gli aeromobili, né a quattro addetti allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto colpito dall’aereo. Un addetto dello smistamento bagagli rimase gravemente ustionato: Pasquale Padovano si definisce oggi «la 119esima vittima».
La tragedia è ricordata in particolare a Samarate (che alle vittime ha dedicato un parco in località Verghera) e a Cassano Magnago.
