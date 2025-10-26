300 chili di castagne, musica e divertimento alla Festa d’Autunno del Parco Alto Milanese

Si è svolta domenica 26 ottobre 2026 al Parco Alto Milanese la tradizionale Festa d’Autunno, un appuntamento che anche quest’anno ha richiamato tantissime famiglie e bambini per una giornata di allegria, musica e solidarietà.

Una festa per tutti, che ha visto il parco animarsi di colori e sorrisi: protagonisti i più piccoli, coinvolti nei giochi in legno de Il Tarlo, che hanno regalato momenti di divertimento. Le attività si sono alternate per tutto il pomeriggio, accompagnate dal sottofondo della musica popolare, che ha creato una bella atmosfera.

Immancabili anche quest’anno le castagne degli Alpini dei gruppi di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio, che hanno cotto e distribuito ben 300 chili di caldarroste.

Il ricavato dell’iniziativa, come da tradizione, sarà destinato in beneficenza, e in questa edizione andrà a sostegno di progetti solidali nel territorio di Castellanza.

Gli Alpini hanno anche annunciato un’idea che unisce trasparenza e partecipazione: dall’anno prossimo verranno esposti i rendiconti con la destinazione dei fondi raccolti nelle edizioni precedenti della festa, per mostrare concretamente come la solidarietà si traduce in gesti utili per la comunità.