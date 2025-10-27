A Comerio una domenica tra castagne, vin brulé e creatività artigiana

Domenica 2 novembre, dalle 9 alle 18, l’area feste di Comerio ospiterà l’edizione 2025 della tradizionale Castagnata, un appuntamento molto atteso che unisce i sapori dell’autunno con il fascino dell’artigianato locale. Un’intera giornata all’insegna della convivialità, della creatività e delle tipicità del territorio.

Un evento per tutti i gusti

La Castagnata di Comerio è diventata negli anni un evento simbolo del paese, capace di richiamare ogni anno centinaia di visitatori grazie alla sua atmosfera accogliente e alla varietà delle proposte. Il cuore pulsante della manifestazione sarà come sempre il mercatino degli hobbisti, dove decine di espositori presenteranno le proprie creazioni artigianali: oggetti unici, realizzati a mano con cura e passione, che spaziano dal cucito creativo alla lavorazione del legno, dalla ceramica alla bigiotteria.

Non mancheranno gli stand gastronomici con prodotti alimentari locali e, naturalmente, le protagoniste assolute della giornata: le caldarroste cotte al momento e accompagnate da vin brulé, profumi inconfondibili dell’autunno.

I sapori dell’autunno

Per i buongustai, l’appuntamento offre anche un ricco pranzo con piatti tipici della stagione. Il menù propone:

– Polenta con cinghiale

– Polenta con brasato

– Polenta e zola

– Pizzoccheri

– Panino con salamella

– Muffin di zucca

– Tortelli di zucca

Un’occasione imperdibile per gustare le specialità locali in un contesto festoso e familiare.

Attività per bambini e famiglie

La manifestazione pensa anche ai più piccoli, che potranno divertirsi dalle 9 del mattino con una mostra di creazioni realizzate con i mattoncini Lego, in collaborazione con Alto Verbano Bricks. Alle ore 15, spazio al teatro con lo spettacolo di burattini “Briciole” di Enrico Colombo, interpretato da Paolo Colombo, per un pomeriggio all’insegna della fantasia e della tradizione.

Contatti

Pro Loco Comerio

Sito | Facebook | Instagram