A Luino il progetto “Una squadra che cresce”

“Una squadra che cresce” è il nome del progetto a cura dell’assessorato allo Sport che verrà presentato giovedì 2 ottobre alle ore 18 alla sala consiliare del Comune di Luino. L’iniziativa nasce dalle riflessioni maturate negli ultimi anni e dal dialogo costante con operatori, allenatori e dirigenti delle associazioni sportive locali.

La specificità del progetto risiede nella scelta di affidarsi non a psicologi dello sport, ma a figure con competenze complementari: uno psicologo dello sviluppo e dell’educazione e una psicologa analista del comportamento, esperta in disturbi del neurosviluppo. Attraverso un percorso di conoscenza, osservazione e confronto, i due professionisti raccoglieranno esigenze e bisogni delle società, offrendo strumenti concreti per supportare allenatori e allenatrici.

L’intento è quello di formare allenatori sensibili agli aspetti psicologici ed educativi dei bambini e delle bambine, fornendo un ventaglio di strategie utili a intervenire nel contesto sportivo, che è a tutti gli effetti un ambiente educativo. Il progetto diventerà così uno spazio di incontro tra competenze diverse: da un lato la preparazione tecnica e sportiva degli allenatori, dall’altro la psicologia dell’età evolutiva.

Questa sinergia consentirà di rispondere in modo più efficace alla complessità dei vissuti dei giovani atleti, valorizzando lo sport come occasione di crescita personale oltre che di sviluppo fisico. Alle associazioni che aderiranno all’iniziativa sarà riconosciuto un attestato, come segno tangibile della loro sensibilità e del loro impegno verso un approccio educativo e inclusivo.

L’assessore allo Sport del Comune di Luino, Ivan Martinelli, sottolinea: “Sono fermamente convinto che la condivisione con le famiglie di tale impegno accrescerà la fiducia nei confronti delle nostre associazioni, che si mostreranno così capaci di cogliere i bisogni e le fatiche più intime dei propri piccoli associati”. L’appuntamento, dunque, non sarà solo una presentazione, ma anche l’avvio di un percorso di crescita condivisa tra istituzioni, famiglie, allenatori e professionisti, con l’obiettivo comune di costruire davvero “una squadra che cresce”.