A Materia “Note da Brivido”: il quiz musicale di Halloween
Venerdì 31 ottobre l’ultimo appuntamento del mese con la versione serale e rinnovata dell'Aperisong di agosto. Nonostante il tema principale, nelle manches del gioco si dovranno indovinare anche i grandi classici della musica italiana e straniera
Un Halloween tra musica, cinema e travestimenti. A chiudere la programmazione musicale di ottobre a Materia sarà la sfida colpi di musica e risate. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 21, torna infatti, sotto una nuova veste, l’Aperisong, il quiz musicale condotto da Marco Tresca e Raffaele Piscopiello, in una speciale edizione di Halloween intitolata “Note da brivido”.
Dopo le partecipatissime e agguerritissime partite delle edizioni estive, il gioco torna in versione serale con una serata dedicata – prevalentemente – alle colonne sonore da indovinare, alle musiche dei film di Tim Burton e della Disney e ai grandi cult del genere horror. Naturalmente, il quiz vedrà anche le tradizionali manches con i grandi classici della musica italiana e straniera.
I partecipanti potranno presentarsi in maschera per ottenere punti bonus e immergersi nell’atmosfera più spettrale dell’anno.
L’appuntamento è organizzato dall’associazione Anche Io aps e ospitato a Materia, lo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, e chiude la programmazione musicale di ottobre tra musica, gioco e atmosfera da brividi. Ingresso con tessera Anche Io Aps.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.