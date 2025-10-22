Varese News

A Materia “Note da Brivido”: il quiz musicale di Halloween

Venerdì 31 ottobre l’ultimo appuntamento del mese con la versione serale e rinnovata dell'Aperisong di agosto. Nonostante il tema principale, nelle manches del gioco si dovranno indovinare anche i grandi classici della musica italiana e straniera

Halloween Materia

Un Halloween tra musica, cinema e travestimenti. A chiudere la programmazione musicale di ottobre a Materia sarà la sfida colpi di musica e risate. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 21, torna infatti, sotto una nuova veste, l’Aperisong, il quiz musicale condotto da Marco Tresca e Raffaele Piscopiello, in una speciale edizione di Halloween intitolata “Note da brivido”.

Dopo le partecipatissime e agguerritissime partite delle edizioni estive, il gioco torna in versione serale con una serata dedicata – prevalentemente – alle colonne sonore da indovinare, alle musiche dei film di Tim Burton e della Disney e ai grandi cult del genere horror. Naturalmente, il quiz vedrà anche le tradizionali manches con i grandi classici della musica italiana e straniera.

I partecipanti potranno presentarsi in maschera per ottenere punti bonus e immergersi nell’atmosfera più spettrale dell’anno.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Anche Io aps e ospitato a Materia, lo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, e chiude la programmazione musicale di ottobre tra musica, gioco e atmosfera da brividi. Ingresso con tessera Anche Io Aps.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
