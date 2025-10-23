Affida i rifiuti a un conoscente trovato su Facebook che li abbandona nei boschi: denunciati entrambi

Nell’ambito delle attività quotidiane di controllo e salvaguardia del territorio, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Cunardo hanno individuato e denunciato i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti lungo la strada statale 394, nel territorio comunale di Cassano Valcuvia. L’intervento è scaturito da una segnalazione di un privato cittadino.

Secondo la ricostruzione dei militari, il titolare di un negozio ormai dismesso avrebbe affidato a un cittadino di 25 anni – contattato tramite Facebook – il compito di smaltire materiali di scarto, tra cui tavole in legno, mobili, clip porta-prezzi e altri rifiuti. Il giovane, privo di qualunque autorizzazione al trasporto e alla gestione dei rifiuti, li avrebbe invece abbandonati in più punti lungo la statale.

Entrambi gli uomini sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e ritenuti responsabili della condotta illecita. La normativa vigente, infatti, consente l’attività di raccolta e trasporto rifiuti solo a soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dotati di mezzi idonei. Inoltre, la legge prevede la possibilità di perseguire anche chi, con negligenza o imprudenza, si affida a ditte o persone non autorizzate.

Le imprese regolarmente abilitate rilasciano al detentore del rifiuto un apposito “formulario di identificazione”, documento che accompagna il materiale fino alla destinazione finale di smaltimento.

A seguito delle prescrizioni impartite dai Carabinieri Forestali, i due presunti responsabili hanno provveduto alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti. Dovranno inoltre pagare una sanzione di circa 6.000 euro ciascuno, per l’estinzione del reato.