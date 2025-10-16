Alessio Dionisi torna a guidare l’Empoli: contratto fino al 2027

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Il tecnico toscano torna sulla panchina azzurra con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Il primo allenamento della sua nuova avventura è in programma giovedì 16 ottobre, al pomeriggio, alle 15.00, al Centro Sportivo di Petroio.

Dionisi, classe 1980, era già stato protagonista della promozione dell’Empoli in Serie A nella stagione 2020/2021. Un’esperienza che gli valse anche la Panchina d’Argento come miglior tecnico della Serie B.

Dionisi ha un forte legame con il Varesotto, dove ha casa e dove abita la figlia. Ha indossato la maglia biancorossa del Varese in due stagioni, dal 2005 al 2007 per un totale di 63 presenze. Spesso è presente in vari campi della provincia per testimoniare il suo impegno e la sua amicizia con allenatori, dirigenti e calciatori del nostro calcio.

Con lui nello staff insieme a Luca Vigiani e Fabio Spighi c’è anche Paolo Cozzi, nato a Rho e compagno di Dionisi nel Varese nella stagione 2005/2006 (34 presenze) per poi fare il collaboratore tecnico della formazione Primavera nel 2010/2011.

Il percorso dell’allenatore

Nato ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, Dionisi ha iniziato la carriera da allenatore nel 2014 con l’Olginatese. Ha poi guidato Borgosesia, Fiorenzuola e Imolese, portando quest’ultima al terzo posto in Serie C e a una semifinale playoff.

Dopo una stagione positiva con il Venezia in Serie B, approda all’Empoli nel 2020, ottenendo la promozione diretta in Serie A. Successivamente allena per due stagioni il Sassuolo nella massima serie, chiudendo con un undicesimo e un tredicesimo posto. Nell’ultima annata ha allenato il Palermo in Serie B.

Le prime parole del tecnico

Il club non ha ancora diffuso dichiarazioni ufficiali di Dionisi, ma l’entusiasmo per il ritorno a Empoli è palpabile, sia nell’ambiente che tra i tifosi. La società punta sulla continuità e sulla conoscenza profonda che Dionisi ha del contesto azzurro.